Nell’ambito di Ecoforum, l’evento che Legambiente Campania organizza per premiare le comunità locali e gli amministratori che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, il Comune di Palma Campania si è aggiudicato il premio speciale “Facciamo secco il sacco”, assegnato ai Comuni che registrano il maggior incremento annuo della raccolta differenziata.





“Desidero ringraziare Legambiente per l’importante riconoscimento, ma soprattutto l’impegno corale dei cittadini che, seguendo le linee guida dell’Amministrazione, hanno reso possibile raggiungere oltre l’80% di raccolta differenziata nel 2021. Questi traguardi devono inorgoglirci, ma non appagarci, continuando a percorrere il cammino intrapreso dal nostro consigliere all’Ambiente Nello Nunziata verso maggiori sensibilità e consapevolezze ecologiche”, è il commento del sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che si è collegato a distanza per ricevere il premio.