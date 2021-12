Il Sindaco della Città di Gragnano ha inaugurato lo storico Presepe artistico

Nello D’Auria ha inaugurato pochi giorni fa l’Artistico Presepe di Gragnano, che si trova proprio all’ingresso della Valle Dei Mulini.

Il Presepe gragnanese nasce nel lontano 1969 grazie all’ingegno, bravura ed arte di alcuni artigiani locali.

Va ricordato che gli artigiani della Città di Gragnano, motivati proprio dallo spirito del Natale, diedero vita, con religiosa passione, ad un’opera che ancora oggi rimane di notevole importanza per il territorio, famoso in tutto il mondo per la produzione della pasta.

Il fondatore ed ideatore del presepio Pasquale Cesarano, il quale era falegname presso il pastificio “Lucio Garofalo”, si occupava della creazione delle casette di legno e dei pastori, mentre Giuseppe Somma, elettrotecnico, il quale curava la creazione degli effetti delle luci, del movimento dei pastori e di altre attività.

Il Comune di Gragnano già in passato ha premiato gli artigiani dando il nome “Via del Presepe” alla via “Calata Ponte”, ma anche con altri riconoscimenti.

Va detto che fino al 1997 il Presepe era adagiato su di una superficie composta da ben cinque stanze, abbinate ad un cortile per il passaggio dei migliaia di visitatori che nel periodo natalizio accorrevano in Valle.

Dal 1998 invece il Presepe è stato definitivamente spostato e quindi allestito, a pochi metri di distanza dallo spazio precedente, ma all’interno del Ponte della Conceria (negli archi canali del ‘600).

La presenza dell’opera, all’interno della roccia proprio all’imbocco della Valle dei Mulini, lo rende ancora più incantevole e caratteristico.

La nuova collocazione fu messa a disposizione proprio dall’Amministrazione comunale.

“Per rivivere il mistero e la suggestione della notte della Natività bisogna necessariamente visitare l’Artistico Presepe della Città di Gragnano, uno dei presepi napoletani più belli e famosi della regione”, afferma il sindaco D’Auria.

Andrea Ippolito