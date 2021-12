Domani pomeriggio la Juve Stabia si recherà in Puglia per sfidare la Virtus Francavilla in trasferta.

I gialloblù, reduci dalla vittoria contro il Potenza, sono chiamati a dare continuità al successo della scorsa settimana e cercare di vincere.

Mai in questa stagione le vespe hanno vinto due gare di fila e sotto la gestione Sottili non hanno mai ancora visto fuori casa.

In conferenza stampa il mister ha analizzato vari temi del match e discusso di altri aspetti concernenti il team stabiese.

Mister ci sarà una vittoria in trasferta?

“Di scontato non c’è niente. Il campionato nasconde insidie. Anche la Virtus Francavilla come noi ha sconfitto il Bari e perso contro la Paganese. È un avversario ostico, bene organizzato e cercheremo di dare continuità alla vittoria contro il Potenza”.

Che dice riguardo il bilancio della stagione fino ad ora?

“Un mini bilancio lo faremo dopo il match contro la Fidelis Andria di mercoledì sera. Fino al 23 mattina non facciamo valutazioni. Dopo faremo analisi con il ds Rubino. Anche nel pranzo pre-natalizio il presidente Langella ci ha stimolato per non accontentarci. Questo a noi piace. Dobbiamo essere bravi ad essere realistici ed equilibrati. Non guardiamo a lunga gittata, ma abbiamo sicuramente margini di miglioramento. Dopo 18 partite i valori del campionato sono questi, poi ci sarà il mercato di gennaio. Un esempio è la Juve Stabia o l’Alessandria dello scorso anno che si rinforzarono e fecero un grande girone di ritorno. Questa finestra del mercato invernale potrebbe cambiare gli equilibri. Aspettiamo la Befana!”.

C’è stato un cambiamento di passo sotto la sua gestione, cosa pensa?

“Fa piacere avere questa percezione. È un piacere allenare questi ragazzi. Sono molto costruttivi come gruppo“.

Che ci racconta di Eusepi?

” Ora è molto partecipe al gioco della squadra. Fa giocare bene i suoi compagni. Lui è un nostro riferimento offensivo”.

Contro la Virtus Francavilla cosa chiede ai ragazzi?

“In questo girone il fattore campo è molto rilevante. Le squadre che vogliono scalare posizioni devono anche vincere fuori casa, questo sempre nel rispetto degli avversari. Dobbiamo cominciare a mandare dei segnali sia in casa che in trasferta. Mi aspetto una gara aperta”.

Com’è la situazione della squadra dopo la vittoria contro il Potenza? Possiamo dire: squadra che vince non si cambia?

“In dubbio c’è Tonucci, da verificare dopo la rifinitura. Gli altri indisponibili delle scorse settimane ancora non saranno della gara come Troest, Schiavi e Squizzato”.

La Virtus Francavilla è allenata da mister Taurino e gioca con il 3-5-2. In classifica ha 27 punti, due punti attualmente sopra la Juve Stabia.

La Juve Stabia potrebbe optare per 4-2-3-1 con Sarri in porta, difesa con Donati, Cinaglia, Caldore e Rizxo, centrocampo con Altobelli e Scaccabarozzi, tridente con Bentivegna, Stoppa e Panico a supporto di Eusepi. Alternative a centrocampo per un eventuale 4-3-3 sono Davì e Berardocco , in questo caso un elemento del tridente a supporto di Eusepi partirebbe dalla panchina.

Il match contro la Virtus Francavilla è in programma alle ore 14.30 e concluderà il girone di andata.

Poi mercoledì sera alle 21 la Juve Stabia giocherà in casa contro la Fidelis Andria per la prima di ritorno, con il torneo che poi su fermerà un paio di settimane per la pausa invernale.

Domenico Ferraro