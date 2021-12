Identificato un nuovo caso di variante Omicron in Campania che ha colpito una cittadina della provincia di Salerno di 22 anni rientrata dalla Francia. Già avviato l’iter per ricostruire, attraverso il Dip di Prevenzione dell’Asl di Salerno, i contatti della giovane.

La giovane risultata contagiata è stata identificata oggi nei laboratori dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, con sede a Portici, un altro caso Omicron, dopo quello di qualche settimana fa del manager casertano tornato dal Mozambico.





Un intenso e costante lavoro di sequenziamento che l’IZSM sta conducendo in sinergia con l’Ospedale Cotugno e il Tigem e che, particolarmente in questo periodo di intensificazione dei contagi, risulta fondamentale per comprendere l’ evoluzione del virus e consentire azioni di prevenzioni adeguate.

Il direttore generale dell’Istituto, Antonio Limone, afferma che “l’attività di sequenziamento è molto importante, perché è l’unico strumento che abbiamo per combattere il Coronavirus che è un virus mutageno. Anticiparlo è fondamentale, sapere come si modifica significa riuscire ad organizzare una difesa adeguata e solo grazie a questa analisi ci può far vincere questa battaglia. Conoscerlo, studiarlo e prevederlo. Capire quali sono le sue mutagenesi e nell’ambito di questa attività riuscire a costruire il rimedio.

La vera paura è che “buchi” l’ombrello vaccinale senza riuscire più controllarlo. Ecco perché il sequenziamento risulta essere uno strumento fondamentale”.







Situazione contagio Covid in Italia

In Campania aumentano i casi e i ricoveri, continua a salire anche l’indice di contagio. L’Unità di crisi della Regione segnala 1.841 positivi su 38.876 test, 71 in più di ieri con 1.038 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 4,73%, in ulteriore aumento rispetto al 4.43% registrato ieri.

Si contano altri 10 morti, 7 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri: sale così a 8.329 il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati sono 33 in terapia intensiva, 7 più di ieri, e 412 in degenza, 17 più di ieri.





In realtà in Campania calcolando il tasso di positività considerando i soli tamponi molecolari, che continuano ad essere i soli a riportare positivi, è oggi a 9.65%. In effetti da aprile i tamponi rapidi campani non ritrovano più nemmeno un positivo, ma vengono sommati a quelli molecolari diluendo la percentuale regionale.

Intanto in Italia sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.109.

Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 123. Sono 669.160 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 718.281.

Il tasso di positività è al 4,27%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 923 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.520, ovvero 182 in più rispetto a ieri.

Il tasso di incidenza sale a 241 ogni 100mila abitanti.