Due le persone finite in manette a Brusciano, nel complesso popolare “ex legge 219”. Si tratta di Luigi Broegg e Carmine Iscaro, di 22 e 24 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.





I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna li hanno sorpresi in Via Paolo Borsellino. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto 77 dosi di hashish (120 grammi circa), 55 d marijuana e 470 euro in contante ritenuto provento illecito. Entrambi sono stati tradotti al carcere di Poggioreale dove attendono l’udienza di convalida.