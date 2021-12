Nella mattinata del 18 dicembre a Castello di Cisterna è stato inaugurato uno slargo dedicato al giovane ucraino Anatolij karol che il 25 agosto del 2015 sacrificò la sua vita per sventare una rapina presso il supermercato Piccolo di Castello di Cisterna.

LEGGI ANCHE







Quella sera d’estate il giovane Anatolij aveva appena terminato di fare la sua spesa, mentre stava per andare via si accorse dei rapinatori che minacciavano le operatrici di cassa con una pistola. Non rimase indifferente cosi non esitò ad intervenire, ma quel gesto d’altruismo gli fu fatale. Venne colpito da uno dei malviventi armato e perse la vita lasciando una moglie e due figlie.

La tragedia scosse profondamente gli animi e le coscienze della piccola comunità. Allora l’imprenditore Michele Piccolo proprietario della catena di supermercati omonimi non abbandonò la vedova del giovane uomo e la sua famiglia. Ad oggi Nadiya Karol lavora ancora nell’azienda Piccolo.





Ma nessuno ha dimenticato il gesto eroico del giovane ucraino nemmeno le istituzioni, cosi oggi grazie ad un progetto messo in piedi dell’amministrazione comunale di Castello di Cisterna e al sostegno finanziario dell’imprenditore Piccolo con il gruppo Vegè di cui la catena di supermercati fa parte, la costruzione di questo spazio nel cuore cittadino, in memoria del giovane operaio è diventata realtà.

LEGGI ANCHE

Nello spazio custodito è stata realizzata un’opera in marmo del maestro Luigi Manichino. Alla base tre targhe, ognuna dedicata ai fautori di questo progetto ovvero, l’amministrazione, la famiglia Piccolo e il gruppo Vegè. Oltre all’opera in marmo sono state istallate anche giochi per i bambini, piante e aiuole con fiori: una vera piccola oasi felice per non dimenticare un atto eroico che meritava un riconoscimento.

Alla cerimonia d’intitolazione, erano presenti il vescovo di Nola, Francesco Marino che ha benedetto l’opera del maestro Manichino, i vertici del nucleo operativo provinciale dell’arma dei carabinieri della Caserme dei di Castello di Cisterna, i consiglieri Tommaso Casillo e Carmine Moscerino, l’onorevole Paolo Russo il senatore Francesco Urrano e il sindaco di Castello di Cisterna Aniello Rega con il vicesindaco Giuseppe Scotto i sindaci dei comuni limitrofi.





In prima linea Nadia Karol la vedova del 38enne, onesto lavoratore e padre di famiglia, cosi lo descrive la moglie, nei suoi ringraziamenti al pubblico presente con grande commozione per il ricordo del marito. Nadiya non nasconde la sua riconoscenza per la famiglia Piccolo che non si è tirata indietro allora a sostenere lei e le sue figlie e non ha lasciato nell’oblio il gesto di Anatolij. Anche Raffaele e Michele Piccolo hanno speso poche semplici e commoventi parole nel ricordo del giovane uomo.

Cinzia Porcaro

LEGGI ANCHE

Castello di Cisterna, rapina in un supermercato: i malviventi uccidono un 40enne