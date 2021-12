Inaugurata la fontana del cavalcavia Longobardi: Il restyling è stato finanziato dalla famiglia Longobardi

E’ stata inaugurata l’opera di restyling della fontana della rotonda del Cavalcavia Longobardi di Scafati, situata nei pressi della locale chiesa di San Francesco di Paola.

Da tempo questa fontana era stata danneggiata e non era più funzionante. La famiglia Longobardi, ricevuto l’assenso da parte dell’amministrazione comunale, si è così prodigata a proprie spese per ridare vita nuovamente alla fontana, che d’ora innanzi sarà attiva dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 24:00, con l’ulteriore aggiunta di un apposito sensore che, in caso di forte vento, interrompe l’erogazione dell’acqua, al fine di evitare di bagnare i passanti.

E’ stato don Peppino De Luca, parroco della chiesa di San Francesco di Paola, ad occuparsi della cerimonia liturgica di benedizione della fontana.

Dopo la cerimonia, lo stesso prelato ha raccolto i pacchi alimentari per le famiglie bisognose donati dalla famiglia Longobardi e dalla Givova Scafati Basket in vista del Santo Natale.

Dichiarazione del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati: «Per la prima volta si è instaurata una forma di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati. Abbiamo avuto l’onore ed il piacere della collaborazione di Nello Longobardi, che si è assunto l’onere di effettuare i lavori di manutenzione a questa fontana. Con l’aiuto di un privato cittadino siamo riusciti così a portare a termine un lavoro di pubblico interesse. Questo è l’ennesimo segnale di ripresa di un territorio che ha trovato supporto in un imprenditore serio, che ha a cuore le sorti della nostra città. Speriamo di continuare su questa falsariga, sfruttando la collaborazione della società civile per far ritornare Scafati una grande città».

Dichiarazione di Nello Longobardi: «A nome della famiglia Longobardi e della Givova Scafati Basket abbiamo da sempre sostenuto, nel nostro piccolo, delle iniziative sociali ad esclusivo benessere della nostra comunità. Per questo motivo abbiamo voluto rimettere in funzione la fontana situata all’inizio del Cavalcavia Longobardi, grazie all’opera comune di tutti. Oltre a questa, con don Peppino siamo vicini alle persone bisognose dando un nostro piccolissimo contributo per una causa onorevole come quella di dar sollievo a chi ne ha più bisogno».

Dichiarazione di don Peppino De Luca (parroco della chiesa di San Francesco di Paola): «Accolgo questa inaugurazione come un seme, da cui mi aspetto possano germogliare tante altre opere necessarie. Grazie a chi ha provveduto a queste opere e a chiunque rende possibile tutto questo».