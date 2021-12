La Juve Stabia esce sconfitta dalla trasferta pugliese contro la Virtus Francavilla, perdendo per 3-0 e concludendo così il girone di andata a quota 25 punti, all’undicesimo posto a un punto dal Picerno, ed attualmente fuori dalla zona play off.

Nel primo tempo la Virtus Francavila fa la voce grossa grazie ai gol di Mastropietro (9’) e Perez (21’), con la difesa stabiese che in entrambe le occasioni non e’ immune da colpe.

La Juve Stabia nel primo tempo spreca almeno cinque occasioni nitide per segnare, ma gli avanti non hanno concretizzato efficacemente.

Nella ripresa la Juve Stabia cerca di recuperare ma non e’ più lucida, mostrando segni di stanchezza e la Virtus Francavilla trova anche il terzo gol ancora con Mastropietro nel finale di gara.

Gli stabiesi si confermano poco centrati in trasferta, infatti sotto la gestione Sottili le vespe non hanno ancora fatto un colpo corsaro.

Dopo la vittoria contro il Potenza dello scorso turno, la Juve Stabia non è stata in grado di dare continuità al risultato positivo. Poco incisive le vespe in attacco e scarsamente precise in difesa: queste le pecche dei campani nella trasferta odierna.

Mercoledì sera in midweek ci sarà il match contro la Fidelis Andria al “Menti”. A questo punto c’è bisogno dei tre punti per non essere risucchiati nelle zone basse della classifica, in attesa di eventuali rinforzi dal mercato invernale.

La Juve Stabia si schiera con il classico 4-2-3-1: assenti Tonucci in difesa e Scaccabarozzi in mediana. A centrocampo c’è Berardoccco con Altobelli. In attacco il bomber Eusepi supportato da Bentivegna, Stoppa e Panico.

La Virtus Francavilla risponde con il 3-5-2: in attacco assente Maiorino, al suo posto Tulissi assieme a Perez.

Dopo una fase iniziale di schermaglie a centrocampo, al 9’ passa la Virtus Francavilla. Il gol è di Mastropietro con un colpo di testa in area campana su cross dalla destra di Pierno, dopo sviluppi da rimessa laterale. In questo frangente il difensore Cinaglia si è fatto anticipare dal giocatore pugliese.

All’11 risponde la Juve Stabia con un tiro in area avversaria di Eusepi, imbeccato da Stoppa, con il portiere avversario che riesce a sventare, deviando sulla propria destra.

Al 17’ Juve Stabia vicina al pari: Donati da destra per Stoppa in area pugliese, il tiro dell’attaccante va ad incocciare il palo esterno alla sinistra di Nobile.

Al 21’ raddoppio della Virtus Francavilla: in contropiede lancio dalle retrovie di Idda per Perez, che, scattando sul filo dell’offside, entra in area e beffa Sarri che tentenna nell’uscita.

Anche in questa occasione la linea difensiva stabiese non e’ stata efficace nella chiusura sul lancio da circa 50 metri della retroguardia di casa.

Al 25’ la Juve Stabia crea in area pugliese una buona occasione ma né Stoppa, il cui tiro viene respinto da Nobile, né Panico riescono a trovare la conclusione giusta per battere il portiere. Sul secondo tiro di Panico è il difensore Idda a sventare quasi sulla linea di porta, evitando la capitolazione della propria porta.

La Juve Stabia ci prova ancora al 35’ con Bentivegna con tiro dalla lunga distanza, ma la palla si spegne fuori dalla porta difesa da Nobile.

Al 42’ gran palla in area di Berardocco per Panico, che, in area al volo di destro, mette la palla alta sulla traversa, sprecando ancora un’occasione propizia.

Al 46’ altra occasione per la Juve Stabia: Panico raccoglie un cross da parte di Stoppa dalla destra in area , ma il suo tiro a colpo sicuro viene deviato in corner da un difensore, forse anche con l’aiuto di un braccio ma la l’arbitro sorvola.

La prima frazione termina sul 2-0 per la Virtus Francavilla, molto cinica nel concretizzare le occasione al cospetto di una Juve Stabia sprecona e inconcludente in attacco.

Ad inizio ripresa la Juve Stabia prova a riaprire la partita ripartendo in attacco, ma la Virtus Francavilla riesce a contenere bene le vespe, puntando poi sui contropiedi negli spazi liberi.Al 13’ su mischia da azione d’angolo è Eusepi a cercare di centrare la porta avversaria, ma senza successo grazie alla parata di Nobile.

Praticamente è un monologo gialloblù ma poco produttivo, con la Virtus Francavilla che gestisce il match.

Al 23’ mister Sottili inserisce Evacuo al posto di Panico, giocando così con un attacco a due punte.

Al 26’ ottima occasione per la Virtus Francavilla con Franco con conclusione fuori.

Nel finale di gara al 39’ la Virtus Francavilla trova il terzo gol: cross da destra di Pierno e colpo di testa di Mastropietro che in area piccola segna.

La partita si fa accademica e la Virtus Francavilla festeggia il successo per 3-0, volando in piena zona play off.

Tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile 7; Idda 7 Miceli 6.5 Caporale 6.5; Pierno 7 Franco 7 Toscano 6 (41’ st Carella sv) Mastropietro 8 Ingrosso 6.5; Tulissi 6 (34’ st Ventola 6) Perez 7 (33’ st Ekuban 6). All.:Taurino 7.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri 5; Donati 5 Cinaglia 5 Caldore 5 Rizzo 5; Berardocco 5.5 Altobelli 5 (31’ st Davi’ 5); Bentivegna 5 (23’ st Guarracino 5) Stoppa 5.5 Panico 4 (23’ st Evacuo 5); Eusepi 5 (31’ st Della Pietra 5). All.: Sottili 5.

Arbitro: Zamagni di Cesena 6. Guardalinee: Micalizzi-Poma. Quarto ufficiale: Pacella di Roma 2. Marcatori: 9’ pt Mastropietro (VF), 21’ pt Perez (VF), 39’ st Mastropietro (VF). Ammoniti: Pierno (VF), Tulissi (VF), Caldore (JS), Toscano (VF). Note: spettatori circa 1000. Angoli 3-8. Recupero: 1’ pt- 4’ st.

Domenico Ferraro