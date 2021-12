Covid: feste nei locali, sanzioni fino a 1000 euro e chiusura. De Luca imbraccia il lanciafiamme

Il presidente De Luca ha firmato l'Ordinanza n. 28 e pubblica sui social: "Vietate feste scolastiche, di laurea, di compleanno in locali al chiuso. Controlli seri sull'uso della mascherina"

Il presidente De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 28 contenente “Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021“. E pubblica sui canali social: “Vietate feste scolastiche, di laurea, di compleanno in locali al chiuso. Controlli seri sull’uso della mascherina”.





Le pene previste dalla nuova ordinanza anti-Covid in vista delle feste natalizie sono severe: sanzioni da 400 a 1.000 euro, chiusura dell’attività e dell’esercizio dai 5 ai 30 giorni.

Dopo l’ordinanza n. 27 che appena qualche giorno fa vietava feste in piazza e consumo di cibo e bevande all’aperto, è stato ratificato con questa nuova ordinanza il nuovo regolamento, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio ed in particolare della variante Omicron.





Quindi, assoluto divieto di svolgimento di feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene nel rispetto dei protocolli vigenti nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.