“IncantiAmoci a Sorrento” è il titolo della rassegna dedicata alla musica e al teatro che prenderà il via domani, 21 dicembre, alle ore 19.30 nella chiesa dell’Addolorata, con lo spettacolo “Anime Napoletane”. Protagonisti gli artisti Gianluigi Esposito e Antonio Saturno, l’attore Nio Lauro e l’attrice Olimpia La Padula.

Il cartellone, promosso nell’ambito di M’Illumino d’inverno, si avvale della direzione artistica di Salvatore Piedimonte, la collaborazione con la società di produzione Sassi Production e l’apporto tecnico dell’associazione Musiciens, proseguirà lunedì 27 dicembre, alle ore 19.30, sempre nella chiesa dell’Addolorata, con la cantante Valentina Mattarozzi e la partecipazione del Daniele Scannapieco trio.





Il 29 dicembre sarà la volta del pianista Antonio Fresa (chiesta dell’Annunziata, ore 19.30), il 30 dicembre di Nino Buonocore in Jazz Live, in duo con Danilo Di Paolonicola (Chiesa Cattedrale, ore 19.30), il 2 gennaio dello spettacolo teatrale Trullo con Diego Sommaripa. Ultimo appuntamento il 6 gennaio, alle ore 19,30 presso la Chiesa del Rosario, con Fiorenza Calogero in “Ex Voto #pergraziaricevuta”, un nuovo concept di musica tradizionale, dedicato ai Canti del Natale, con Marcello Vitale, Carmine Terracciano e Nico Berardi.