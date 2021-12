Le persone non sono abituate a vedere i gufi perché entrano in scena nelle ore notturne per ritirarsi al loro meritato riposo all’alba. A Pomigliano, nel Parco Poggio della Macchia, ha richiamato l’attenzione degli abitanti la presenza insolita di un gufo in evidente stato di bisogno.

La LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha immediatamente attivato i soccorsi. Donatella Pisano, espertissima Guardia Zoofila LIPU, è intervenuta sul posto mettendo il gufetto in sicurezza e trasferendolo al Centro Recupero Animali Selvatici dell’ASL NA1 dove è stato ricoverato in prognosi riservata.





“Le guardie volontarie della LIPU sono sempre in prima linea – afferma l’Avv. Fabio Procaccini, Delegato LIPU di Napoli – e pronte ad intervenire a difesa degli animali selvatici e padronali.”

“E’ possibile entrare a far parte del nostro team – dichiara il Cav. Giuseppe Salzano, Coordinatore Regionale della Guardie LIPU, chiunque ne sia interessato può contattarci su Facebook alla pagina LIPU NAPOLI, gli unici requisiti richiesti sono: amore per gli animali e voglia di fare”.