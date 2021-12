Nessuna partita è facile e questo il calcio ce l’ha insegnato e così è stato anche ieri. Un Savoia lanciato verso l’alta classifica ha incontrato gli isolani che cercano di uscire dalla zona playout. Ovvio che il pubblico si aspettava un risultato roboante, ma qui c’è gente che mastica calcio e vedere una compagine tetragona in difesa che nel contempo non disdegnava di sganciarsi in contropiede, faceva riflettere.

Ma ora c’era da dimostrare la forza del carattere dei giovani in maglia bianca e c’è stata anche per l’esperienza di un eterno capitano, avvezzo a mille battaglie: Ciccio Scarpa.





Primo tempo cross in area del Real Forio, svetta su tutte la testa dell’abituè Ninja Esposito che si porta a 11 nello score, poi si gioca un po’ nervosamente ma concentrati.

Questa volta c’era pubblico, bandiere e tamburi e tutto questo è una novità per quest’anno, ma c’è da giurarci, questo Savoia sta riconquistando l’amore dei suoi tifosi.

Si va al secondo tempo e si arriva al momento del rigore che Cirelli trasforma, spiazzando Marione Landi. Tutto da rifare, la vittoria serve e il “Non Molliamo” di Zac è d’obbligo, e così Carannante prende le nuove misure, entrano Trimarco, Catalano ed altri.

Si gioca ad una sola porta molto ben difesa dalla tattica ad imbuto nel quale vanno ad incanalarsi gli attacchi bianchi ma c’è un’incognita: il capitano non ci sta a perdere punti ed imbastisce azioni su azioni. Un giovincello, non avrebbe avuto tanta forza, ma lui che ha il Savoia dentro e sulla pelle crea sempre nuove occasioni da rete, fino a quando innesca il Ninja che crossa al centro per un ben appostato Trimarco che inaugura la sua stagione con una rete che fa esplodere il Giraud.







A quel punto ci si dimentica della insufficienza tecnica del Battipagliese Tedesco che ha bisogno ancora di tanto tempo per arbitrare e si va negli spogliatoi.

L’onore delle armi è tutto per il mister isolano Flavio Leo che ha saputo ben imbrigliare la macchina da goal Esposito e soci, veramente bravo, ma la vittoria arride agli uomini di mister Carannante.

Ora è terzo posto, ma c’è tutto un girone di ritorno da giocare e con la sua calma saprà infondere nei ragazzi quella mentalità vincente che solo un ottimo spogliatoio, da lui capitanato può dar risultati.

Belli parole ma c’avimma vista brutta, però i guagliuni so’ tropp fort e avimma vinciuto… Si ma ora facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi del Savoia nel mondo e anche ai tifosi di tutte le squadre: Buon Natale e… Forza Savoia.

Ernesto Limito