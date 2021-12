WordPress, cos’è? Scopriamo questo strumento web

WordPress è un CMS: affermare questo non farà che complicare ulteriormente le idee a chi non ha competenze nel settore

Che cos’è WordPress? Imbattersi in questo termine è davvero molto frequente nel mondo del web, scopriamo dunque di cosa si sta parlando.

WordPress è un CMS: affermare questo non farà che complicare ulteriormente le idee a chi non ha competenze nel settore, di conseguenze spieghiamo subito che cos’è il CMS.

Che cosa sono i CMS

Con l’acronimo CMS (Content Management System) si fa riferimento a dei sistemi di gestione dei contenuti, delle piattaforme attraverso le quali si può amministrare il sito web da qualsiasi punto di vista.

Dal relativo pannello di controllo, infatti, è possibile pubblicare nuovi contenuti, modificare quelli esistenti, cambiare il tema grafico, suddividere gli articoli in categorie, nominare le categorie e molto altro ancora.

Non c’è dubbio sul fatto che i CMS siano stati davvero una grande novità nel mondo di Internet: grazie a questi strumenti, infatti, i siti web possono essere costruiti senza dover necessariamente mettere mano al codice di programmazione, ciò significa che tutte le attività di gestione del sito possono essere eseguite anche da chi è “profano”, da questo punto di vista.

Certo, va detto che anche utilizzare un CMS richiede una buona dose di esperienza, ma si tratta di strumenti assolutamente intuitivi che non richiedono un know-how tecnico di base.

La praticità che i CMS sanno garantire, dunque, è massima, di conseguenza non desta di certo stupore il fatto che la grande maggioranza dei siti Internet oggi presenti in rete sia strutturato su un CMS.

È WordPress il CMS più diffuso al mondo

WordPress è un CMS, si diceva, ma sarebbe più corretto dire che esso è “il” CMS: diverse statistiche hanno confermato in modo netto come esso sia il CMS più utilizzato al mondo, di conseguenza quando si parla di sistemi di gestione dei contenuti, il primo pensiero è sempre rivolto a WordPress.

I punti di forza di WordPress sono tantissimi: questo strumento è davvero semplice e intuitivo, dunque assolutamente adatto anche ai neofiti, offre molteplici funzioni, è flessibile e versatile, può essere impreziosito tramite diversi “plugin”, inoltre è molto performante a livello SEO.

Quando si parla di “SEO” si fa riferimento al posizionamento nei motori di ricerca, un fattore sicuramente molto rilevante sul piano del marketing il quale dipende da una molteplicità di aspetti; utilizzare CMS validi come WordPress, tuttavia, può sicuramente avere un’influenza positiva in tale ottica.

Come applicare WordPress al proprio sito web

Applicare WordPress o un qualsiasi altro CMS al propri sito Internet non è affatto un’operazione complessa: i CMS, infatti, sono delle piattaforme open source aggiornate continuamente, di conseguenza vanno semplicemente scaricate dai relativi siti web.

Questo step può tuttavia risultare un po’ complicata per chi non ha esperienza, ma può essere bypassato senza problemi: alcune società che offrono servizi hosting, infatti, offrono la possibilità di acquistare i cosiddetti hosting gestiti, in cui il CMS è preinstallato ed è quindi subito a disposizione.

Questo discorso è assolutamente valido anche per WordPress: un provider molto noto come TopHost, ad esempio, propone degli hosting WordPress in cui questo noto CMS è preinstallato, e non bisogna fare altro che un semplicissimo login per poter iniziare a utilizzarlo per creare pagine, articoli, strutture e quant’altro andrà a comporre il proprio sito Internet.