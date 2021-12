«Non c’è alcuna competizione elettorale dietro l’inserimento, nel calendario delle festività natalizie, anche del quartiere Piano Napoli – Villa Regina, a Boscoreale: chi lo sostiene è in malafede e sporca un evento che dovrebbe essere di gioia e di spensieratezza per tutti i bambini che vivono in un luogo difficile e dalle note problematiche sociali e ambientali».

A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia, a Boscoreale, Umberto Cirillo.

«Chi, come il consigliere di opposizione Crescenzo Federico, cerca di strumentalizzare politicamente una festa natalizia non rende un buon servizio alla comunità né alla realtà dei fatti», continua Cirillo. «Non ci sono doppi fini, ancor meno elettorali, dietro la decisione dell’Amministrazione locale di premiare anche il nostro quartiere tra quelli protagonisti del calendario delle feste natalizie, ma solo la giusta scelta di coinvolgere anche le periferie in un appuntamento che restituisce un po’ di serenità e di ottimismo dopo due anni di enormi difficoltà dal punto di vista sanitario. Solamente pensare a una circostanza del genere è un torto fatto alle famiglie e ai bambini di un rione che sopravvive tra mille criticità».

«Per me i bambini delle periferie sono tutti uguali – ha concluso Cirillo –. Non ci sono differenze tra quelli che vivono a Piano Napoli e quelli di altre parti del Comune, e la mia storia politica ne è testimone. È triste che qualcuno, per poter avere un po’ di visibilità, si serva delle difficoltà dei minori delle aree decentrate per poter avere un quarto d’ora di presunta gloria».