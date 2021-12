Chi è che infondo non ha mai sentito parlare di Roulette? La Roulette è un grande classico per gli appassionati di giochi che si trovano in genere nei casinò, e non solo; la roulette è infatti disponibile in versione online già da diverso tempo.

Sebbene la maggior parte di noi la conosca, potrebbe ancora ignorare il fatto che ne esistano tre tipi, ciascuno con le proprie caratteristiche.

A questo punto ci domandiamo quale sia la più gettonata, la roulette americana, francese o europea? Come funzionano, e in che cosa consiste la vittoria? Soffermiamoci sulle varie particolarità delle roulette online offerte dal proprio portale di riferimento.

La più nota ruota della fortuna pare abbia origini antiche, fonti accreditate confermano che una sua antenata esistesse già nella Roma antica , per poi venire nuovamente alla luce sotto forma di roulette moderna, grazie agli esperimenti di Pascal.

Roulette francese online.

La roulette francese ricalca in tutto e per tutto la roulette originale, quella che storicamente potremmo definire la primogenita delle 3 che ne esistono oggi. Si caratterizza per il suo tratto distintivo dell’En prison, che letteralmente vuol dire ‘’in prigione’’, dal francese.

Con questa modalità attiva il gioco si trasforma per diversi motivi:

le giocate semplici vengono bloccate per il gioco successivo,

nel caso in cui venga fuori una combo vincente la posta in gioco si riattiva.

Nel caso contrario, la posta si va a perdere.

Nel caso in cui esca uno 0 si tornerà alla modalità di gioco normale.

Ma l’en prison non è l’unica particolarità della roulette francese, nella quale vi è anche la modalità ‘’La portage’’, che consente di dividere la posta tra il giocatore e il banco, e che si attiva solo nel momento in cui esce lo 0, e il giocatore richiede la restituzione della posta.

Roulette Europea online.

Presenta alcune differenze rispetto alla roulette francese, che consistono in:

sezioni di gioco con diverse disposizioni sul tappeto;

una sezione di riepilogo delle puntate.

Puntate semplici che con l’uscita dello 0 vengono dimezzate tra giocatore e banco.

Le probabilità di vincita sono simili a quella francese, pari al 2,7 per cento.

Roulette Americana.

Questa roulette è quella che più di discosta dalle due trattate in precedenza, per alcuni aspetti:

doppio 0, una casella aggiuntiva di colore verde, in direzione opposta allo 0.

Diversa disposizione dei numeri sulla ruota.

Assenza dell’En prison, e con lo 0 le puntate semplici perdono la mano di gioco.

Per via del doppio 0 le probabilità di vincita si abbassano leggermente rispetto alle altre due ruote, il rapporto è di 2:38 ossia 5,3 per cento per il banco.