Il Napoli sbanca il San Siro a tinte rossonere: Spalletti guida i suoi che non giocano la miglior partita della stagione ma che di sofferenza e tenacia si portano a casa questi 3 punti che al Napoli servivano come il pane. E’ stata una buonissima prestazione anche da parte di parecchi singoli, su tutti Juan Jesus e Petagna.

E’ quindi tempo di assegnare ad ognuno di loro il voto che si meritano in queste pagelle di Milan-Napoli.





Ospina: 6,5

Attento nelle uscite, prudente quanto basta, in poche parole offre la giusta sicurezza alla difesa del Napoli. Poco da fare dopo il flipper che ha portato al gol di Kessiè.

Malcuit: 6,5

Non dispiace sulla fascia per come sta giocando. Altra ottima prova del terzino francese, che continua a giocare con la sua velocità e spesso arriva in zona cross. Peccato per il piede, che va leggermente affinato.

Rrahmani: 7

Imponente insieme al compagno di reparto Juan Jesus. Soffoca ogni azione rossonera, facile capire il gioco del Milan: lancio lungo per Ibra sempre neutralizzato alla grande.









Jesus: 7,5

Partita rocciosa anche di Juan Jesus, che forse offre un qualcosina di più rispetto a Rrahmani (che ovviamente ha anch’esso giocato una signora partita) e vince, seppur penalizzato dalla fisicità, un acceso duello aereo con Ibrahimovic durato praticamente l’intera partita.

Di Lorenzo: 5,5

Una partita non da Di Lorenzo: sicuramente giocare sulla fascia opposta non lo aiuta, ma un giocatore come lui può adattarsi benissimo in ogni zona della difesa. Ma tutti sbagliano: dopo tantissime partite giocate bene, ci può stare un’uscita a vuoto.

Anguissa: 6

Non male, da sufficienza piena, ma manca qualcosa: probabilmente è un po’ di forma fisica che servirebbe. Diverse volte potrebbe calciare, pare abbia paura di farlo.









Demme: 6,5

Anche lui non al top della forma ma sempre bello tosto e rognoso: per quanto può aiuta la difesa con i suoi contrasti e la sua cattiveria.

Lozano: 7

Partita intensa per il messicano, che è chiamato a partecipare all’azione quasi sempre. Sembra strano, ma ieri è parso che Lozano abbia giocato meglio in difesa. Qualche volta si perde nei bicchieri d’acqua, nel complesso la partita disputata dal Chucky è da 7 pieno.

Zielinski: 8

Con la fascia da capitano al braccio il polacco rasenta la perfezione: onnipresente nella fase offensiva partenopea, fornisce anche l’assist ad Elmas. A coronare una grande serata ci poteva anche stare un bel gol.









Elmas: 7

Un Elmas che parte con il turbo acceso e lo si vede con il gol che deciderà la partita, poi un po’ in decrescendo, ma nel complesso il macedone merita almeno il 7.

Petagna: 7,5

Dopo alcune partite non brillanti, Petagna si riscatta con una prestazione perfetta: gli viene richiesto come sempre di far salire la squadra per generare manovra offensiva e ci riesce al meglio. Che peccato sciupare una così ghiotta occasione da solo di fronte a Maignan.







I subentrati

Lobotka: 6,5

Riesce a recuperare ed entra nella ripresa, disputando una gara corretta, collaborando bene in difesa e approcciando molto bene alla partita.

Politano: 6

Entra in un momento in cui c’è solo da soffrire e aiuta quando deve in difesa.

Ounas: 6

Meno presente in difesa l’algerino, che ha il compito di sfruttare qualche ripartenza con la sua inventiva. Queste però non capitano.

Mertens: 6

Gettato nella mischia come un rischiatutto, resta davanti in attesa di qualche palla per aprire una ripartenza.

Ghoulam: senza voto







Spalletti: 9

Altra partita preparata al meglio dal tecnico toscano, che non può tornare meglio in panchina. Geniale inserire Petagna, rischioso toglierlo per Mertens.

Massa: 6,5

Un po’ troppo spezzettata la partita, ma l’episodio che si prende la scena è senza dubbio l’annullamento del gol di Kessiè, che è giusto.

Il regolamento parla chiaro: se un giocatore in fuorigioco si trova sulla traiettoria della palla, che la tocchi o no, l’azione è da considerare nulla. E c’era anche un fallo in attacco su Giroud, a dirla tutta.

Giuseppe Garofalo