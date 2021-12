La Juve Stabia non va oltre l’1-1 al Menti contro la Fidelis Andria.

Succede tutto nel primo tempo con il botta e risposta di Di Piazza per i pugliesi e Eusepi su rigore per i campani.

Nel primo tempo la Juve Stabia costruisce varie occasioni gol ma non concretizza. L’Andria riesce a contenere bene e nella ripresa non abbassa la guardia portando a casa un punto prezioso.

Per i gialloblù si tratta dell’ennesima delusione. Alla ripresa del campionato a gennaio la Juve Stabia incontrerà l’Avellino.

La partita

La Juve Stabia, in assetto rimaneggiato per varie assenze, conferma il 4-2-3-1 ma con qualche modifica rispetto all’ultima uscita: in porta c’è Russo mentre in difesa ritorna Tonucci.

La Fidelis Andria risponde con il 3-5-2: in attacco c’è Di Piazza al posto dello squalificato Bubas, ex Juve Stabia.

La partita prende subito il verso giusto per la Fidelis Andria che passa al 6′: lancio di Di Noia , Tonucci sbaglia l’intervento difensivo, la palla arriva a Di Piazza che trafigge Russo in uscita.

La Juve Stabia reagisce con efficacia cinque minuti dopo: l’incontenibile Stoppa entra in area avversaria sulla destra e viene atterrato da Carullo. È rigore che Eusepi trasforma al 12′ spiazzando il portiere di piatto destro.

Da questo momento è un monologo Juve Stabia che costruisce varie palle gol, prima con Stoppa (15′ e 22′ ) e poi con Eusepi (28′) con Dini sempre pronto ad evitare la capitolazione della propria porta.

L’iniziativa è in mano alle vespe, ma nel finale di tempo al 42′ l’Andria reclama un penalty per sospetto tocco di mano in area di Cinaglia su cross da destra di Di Piazza.

L’Andria conclude in attacco con un bel tiro di Tulli, respinto dal compagno Carullo sulla traiettoria, la prima frazione di tempo che termina sull’1-1.

Il secondo tempo inizia con ritmi più blandi rispetto al primo. Al 14′ l’Andria ha una chance con Carullo il cui cross da sinistra non viene raccolto dagli avanti pugliesi in area campana.

La partita comincia a giocarsi sul filo dei nervi, ne fa le spese il neo entrato Guarracino subito ammonito per fallo su Casoli.

Al 23′ occasione enorme per l’Andria: in area si gira Tulli, dopo una chiusura sbagliata di Tonucci, il tiro della punta viene deviato in corner da Russo.

Al 34′ Andria in 10: espulso Carullo per doppia ammonizione.

Il finale è concitato, mister Sottili mette dentro anche Evacuo per l’assalto finale.

L’Andria cerca di gestire il match giocando con un uomo in meno.

Al 48′ Evacuo ha la palla del gol vittoria ma mette fuori in area.

Nonostante l’assedio finale il match termina sull’1-1.

Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo 7; Donati 6 Tonucci 5.5 Cinaglia 5.5 Rizzo 6; Berardocco 5.5 Altobelli 6 (40′ st Evacuo sv); Bentivegna 6 (26′ st Davi’ 6) Stoppa 7 Panico 5 (16′ st Guarracino 5.5); Eusepi 6.5. All.: Sottili 5.5.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini 7; Lacassia 6 Alcibiade 6 Legittimo 5.5; Zampano 6 (37′ st De Marino sv) Casoli 6 Bonavolonta’ 6 (33′ st Bolognese 5.5) Di Noia 6.5 (41′ st Dipinto sv) Carullo 4; Di Piazza 7 (33′ st Alberti 5) Tulli 6.5 (38′ st Nunzella sv). All.: Ginestra 6.5.

Arbitro: Centi di Terni 5.5. Guardalinee: Tempestilli-De Nardi. Quarto ufficiale: Diop di Treviglio.

Marcatori: 6′ Di Piazza (FA), 12′ pt Eusepi (rig. JS). Espulso: 34′ st Carullo (FA) per doppia ammozione. Ammoniti: Tulli (FA), Cinaglia (JS), Eusepi (JS), Bentivegna (JS), Guarracino (JS), Berardocco (JS), Carullo (FA), Tonucci (JS)

Note: spettatori circa 1000. Angoli 7-4. Recupero: 2′ pt’ – 5 ‘st. Ammonito mister Ginestra (FA) dalla panchina per proteste.

Domenico Ferraro