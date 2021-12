Un intervento allarmato e allarmante quello del presidente De Luca in Consiglio regionale nel corso della seduta sul bilancio: “Vi invito a stare attenti perché la variante Omicron sta esplodendo. Rispetto ai dati che abbiamo della sanità campana noi dovremmo stare già in zona arancione, non in zona gialla”.





Ma il “presidentissimo lanciafiammante” non risparmia attacchi a istituzioni ed Enti locali. Accusa di scarsi controlli le forze dell’ordine e anche la Polizia municipale che a Napoli da pochi mesi è passata sotto la gestione dell’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, ex questore di Napoli voluto proprio da De Luca nella Giunta Manfredi. “Ho una amarezza, abbiamo perso vantaggio che aveva la Campania. In zona bianca avevamo l’obbligo di mascherina all’aperto ma non sempre lo abbiamo avuto. Ma qui i livelli di controlli sono pari a zero, ancora oggi nessuna pattuglia in nessun Comune fa una multa per il mancato uso della mascherina. Basterebbe questo per ridurre il 40% dei contagi. Se avessimo seguito questa norma…”.

Poi il governatore ha detto: “Il dato che è arrivato ieri era di occupazione del 12,5% di posti di area medica per ricoveri Covid ordinari e del 6% di occupazione di posti di terapia intensiva. Le soglie sono rispettivamente 15% per l’area medica e 10% per le terapie intensive.







Adesso dobbiamo controllare quotidianamente che non vengano sforati i parametri nazionali altrimenti ci facciamo male, perché già per il livello di contagio per 100mila abitanti siamo oltre soglia. Reggiamo perché reggiamo sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Dal punto di vista strettamente sanitario noi avremmo interesse ad andare subito in zona arancione, ma dal punto di vista sociale ed economico no, perché sarebbe una tragedia bloccare di nuovo l’economia della regione.

Quindi in questo momento stiamo cercando di liberare posti di reparti ordinari per accogliere malati Covid, sapendo che questo è qualcosa che pesa sulla vita della nostra comunità perché ritardiamo altri interventi, ovviamente non quelli urgenti ovviamente”.



“Dobbiamo riaprire, sapendo che abbiamo un problema drammatico di personale”, ha sottolineato poi il presidente parlando dei posti aggiuntivi di terapia intensiva.

“Il problema non sono le strutture, abbiamo realizzato l’anno scorso 120 posti aggiuntivi di terapia intensiva e abbiamo subito aggressioni mediatiche idiote, infami. Mancano gli anestesisti, manca il personale, dobbiamo bloccare altre attività in altri reparti, ma è chiaro che se arriviamo a occupare il 10% delle terapie intensive non c’è altro da fare, dobbiamo chiudere il resto. Stiamo dando l’anima per cercare l’intesa con i nostri dirigenti medici per non sforare le due soglie previste dalla norma nazionale”.