Oplonti Volley, 3-0 al Marcianise e accesso alla finalissima di Coppa Campania

Avanti tutta! L’Oplonti Volley conquista la finalissima di Coppa Campania. C’è aria di festa al PalaGurgone di Torre Annunziata, dove le ragazze di coach Luciano Della Volpe hanno avuto la meglio sul Marcianise nella semifinale di Final Four Coppa Campania.

Un secco 3-0 (25-17, 25-17, 25-12) che vale l’accesso alla finalissima contro il Villaricca, che ha battuto 3-1 il San Giorgio Volley nell’altra semifinale. Si va dunque a riposo (si fa per dire) con animo sereno.

Da oggi, infatti, la formazione oplontina è già concentrata alla gara dell’8 gennaio, che sarà disputata su campo neutro. Tornando alla gara contro il Marcianise, le Tigers hanno disputato un’ottima gara. Tutto ha funzionato alla perfezione, così come provato durante la settimana.

Nel primo set, da registrare una serie di colpi messi a segno da Resia Esposito in posto 4 (10-6, 11-7 e 12-7) che hanno spianato la strada alle oplontine per la vittoria del primo set (25-17).

Stesso discorso, e anche stesso risultato, nel secondo set. Parte subito in quinta l’Oplonti Volley che allunga fino all’11-3. Timida reazione del Marcianise, poi la volata delle padrone di casa che fissano il punteggio sul momentaneo 2-0.

Va quasi in scioltezza il terzo set, che dà la possibilità al coach Della Volpe di far ruotare alcune atlete. Finisce 25-12 il terzo set, che vale il 3-0 e l’accesso alla finalissima di Coppa Campania, un risultato storico per l’Oplonti Volley.

Le dichiarazioni post gara

Luciano Della Volpe, coach Oplonti Volley: «Vincere la coppa? Ce la metteremo tutta. Era fondamentale fare bella figura in coppa e conquistando la finale abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Ci prepareremo con attenzione a questa partita, ben sapendo di giocare contro la squadra più forte dell’altro girone, sarà poi il campo a dare il verdetto finale».

Contro il Marcianise un Oplonti impeccabile, le pare?

«Abbiamo disputato una buona partita. Onore alle nostre avversarie che stanno facendo un gran campionato nell’altro girone. E’ una squadra simpatica, che sta dando del filo da torcere a tutti. Personalmente, ho il debole per questa città. Nel Marcianise ho giocato in Serie B, abbiamo sfiorato la promozione in A, quindi conservo un affetto particolare nei confronti della città. Intanto ci godiamo questo successo che porta serenità in vista del Natale».

Elena Drozina, capitano Oplonti Volley: «La finale di Coppa Campania era uno degli obiettivi di inizio anno, ci siamo riusciti. Sicuramente giocare in casa ci ha agevolato tantissimo. Nel girone di andata abbiamo lavorato proprio per questo».

Ancora 3-0 davanti a un pubblico meraviglioso…

«Questa è la nostra fortezza, il nostro castello e ha fatto la differenza».

Carmine Arpaia, Direttore Generale dell’Oplonti Volley: «Un risultato storico. Ci premia per tutti i sacrifici che la squadra sta facendo conquistando questa finale. Siamo alla metà dell’opera. E’ bello partecipare, ma è bello anche vincere. Sicuramente, le ragazze ce la metteranno tutta per portare a casa Oplonti Volley questo trofeo».