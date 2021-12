A seguito specifici controlli predisposti dal Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano sul territorio e finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme emanate dagli organi nazionali e regionali per limitare il diffondersi della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della variante Omicron, personale della Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli in diversi esercizi pubblici e ristoranti del territorio.







Nel corso delle attività di verifica i caschi bianchi hanno contestato la mancanza di certificato verde a due avventori in un noto pubblico esercizio della zona per un totale di sanzioni che vanno da un minimo 800 ad un massimo di 2mila euro.

A riguardo si informa la cittadinanza che il sindaco Giuliano Di Costanzo, anche su sollecitazione del Comandante Formisano, ha immediatamente prorogato con decreto n. 31 del 17/12/2021 il Centro operativo Comunale permanente proprio per monitorare lo stato dell’epidemia Covid-19 sul territorio del Comune di Volla.

I controlli continueranno anche per tutto il periodo natalizio.