Dal 27 al 30 dicembre prossimi, dalle ore 9.30 alle 13.30, l’istituto scolastico Torquato Tasso, in via Marziale 18, a Sorrento, ospiterà quattro Open Day vaccinali dedicati ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

“L’iniziativa è promossa dalla nostra amministrazione, grazie alla disponibilità dell’Asl Napoli 3 Sud e della direzione scolastica dell’istituto”, ha spiegato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.





“L’obiettivo, in un momento così delicato dal punto di vista sanitario, è quello di incentivare quanto più possibile la campagna vaccinale pediatrica per gli under 11. Animatori specializzati accoglieranno i nostri bambini, per creare un’atmosfera di serenità e di festa”.

Per la vaccinazione non è necessaria alcuna prenotazione.