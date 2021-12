Il movimento politico FreeSomma, appoggerà il sindaco uscente in occasione delle elezioni amministrative 2022.

La decisione è giunta a seguito di una riflessione sull’operato dell’attuale Sindaco sommese ritenuto dagli attivisti locali meritevole di sostegno in continuità con quanto già realizzato.

Il movimento politico fondato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione scenderà quindi in campo al fianco di Salvatore Di Sarno nel percorso che lo vedrà riproporsi per un secondo mandato elettorale da primo cittadino.





“Crediamo che in questi anni per nulla facili, considerando come la pandemia da Covid-19 abbia messo in ginocchio il Mondo intero, l’Amministrazione capitanata da Salvatore Di Sarno abbia ben operato nonostante le oggettive difficoltà”: è quanto dichiara la referente di Free Somma Amalia Di Palma.

FreeSomma, prosegue la coordinatrice, sarà la nuova voce, forte e decisa. “ Il nostro apporto sarà un ulteriore incoraggiamento ad andare avanti serenamente, con spirito propositivo, collaborando con tutti coloro che vogliano unirsi a FreeSomma in questo percorso di ricambio e svecchiamento”.