Nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021, con l’obiettivo di incentivare quanto più possibile la campagna vaccinale per le classi di età tra i 5 e gli 11 anni, l’Asl Napoli 3 Sud ha organizzato degli open-day presso alcune sedi scolastiche del territorio.

L’iniziativa e stata organizzata in accordo con le direzioni degli istituti e le amministrazioni comunali. L’orario delle aperture straordinarie va dalle 9:30 alle 13:30. Per la vaccinazione dei bambini non è necessaria alcuna prenotazione. (in allegato l’elenco delle sedi scolastiche).

In occasione della campagna vaccinale pediatrica Anti covid-19 fascia di età 5-11 anni, l’Unità Mobile Vaccinale Asl Na 3 Sud diretta dal Dr. Antonio Coppola, sarà presente nei giorni 27 28 29 e 30 dicembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 presso 8 sedi scolastiche:

I.C. 2 Don Miliani – Aliperti di Marigliano

D.D. S. Domenico Savio di Terzigno

I.C. 4 Sulmona – Catullo- Salesiane di Pomigliano d’Arco

I.C. G. Leopardi di Torre del Greco

I.C. S. Di Giacomo – De Nicola di Agerola

I.C. Wojtyla di Castellammare di Stabia

I.C. Torquato Tasso di Sorrento

I.C. Buonocore Fienga di Meta

I bambini saranno accolti dallo staff dell’Unità Mobile Vaccinale con gadget e sorprese messi a disposizione dal Referente Aziendale Scuole Promotrici di Salute Asl Na 3 Sud dr. Luigi Pecoraro.

Saranno presenti anche le ludoteche territoriali che si sono rese da subito disponibili a partecipare in forma gratuita a questa importante iniziativa.

Al termine della vaccinazione i bambini riceveranno un simpatico “diploma di coraggio” per ricordare simbolicamente questa importante giornata fortemente voluta dalla Direzione Strategica dell’Asl Napoli 3 Sud.