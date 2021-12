Abbiamo sentito in sala stampa il mister della Juve Stabia, Sottili, che ci ha descritto la situazione del match contro la Fidelis Andria:

“Credo che oggi ci sia stata troppa ansia e frenesia. Abbiamo reagito bene allo svantaggio e creato presupposti per passare in vantaggio. Stoppa è stato il più incisivo. Qualitativamente abbiamo fatto un passo indietro.

In panchina avevamo pochi cambi oggi, poi ricordiamo che abbiano giocato tre giorni fa, quindi si è pagato anche la fatica. Comunque i ragazzi hanno provato a vincerla fino alla fine.

In alcuni momento abbiamo avuto il braccino corto.

Di questa partita salvo la capacità di creare 4-5 palle gol e la voglia di provarci fino alla fine.

La scelta di Russo in porta? In questo momento volevamo un po’ di serenità, fermo restando il valore di Sarri.

La parola equilibrio non esiste. Questo può incidere sui calciatori. Tutti vorremmo festeggiare alla fine, ma non sempre ci riusciamo e di questo siamo dispiaciuti”.

Anche Stoppa ha espresso le sua visone della partita:

Siamo bravi a recuperare dall’ 1-0. Abbiamo creato ma non siamo stati bravi a realizzare . Come gruppo siamo uniti. La mia posizione? Mi trova bene dietro la punta. La Juve Stabia può risalire, ora non dobbiamo mollare un colpo. Già dalla prossima abbiamo l’Avellino e crediamo nei playoff”.

Domenico Ferraro