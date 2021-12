40 anni di Mac82: al via l’evento celebrativo del 40° anniversario della società torrese di atletica leggera

Appuntamento il 30 dicembre alle ore 20 presso la Tensostruttura La Salle per i 40 anni di Mac82.

Quarant’anni sono una lunga storia da raccontare. Una storia fatta di successi nell’atletica leggera: con 2 atleti in nazionale assoluta (Caporaso e Fidanza), 5 atleti in nazionale giovanile (Berardo, Vitale, Di Blasio, Scognamiglio, Stetskiv), 1 atleta campione di Italia Assoluto ed olimpionico (Caporaso), 6 Atleti campioni italiani Giovanili (Quattromani, Russo, Scapolato, Scognamiglio, De Rosa, Fidanza), 1 Titolo italiano a squadre Allieve (marcia femminile) e 1 Titolo interregionale a squadre Allieve (cross femminile).

Una storia che comprende anche importanti momenti inclusivi, con 2 atleti vice-campioni italiani paralimpici (Di Mauro, Cataldo), 7 Atleti campioni italiani paralimpici (Di Mauro, Ciriello, Ferrillo, Pacelli, Cataldo, Suarato, De Vivo) e 1 atleta Consigliere Federale FISPES (Pacelli).

Negli anni la Mac82 ha saputo imporsi anche in altri sport, oltre l’atletica leggera, come nel karate, con: 1 atleta campione mondiale (Cozzolino) e 2 atleti nazionali (Formisano, Cicatiello).

La Mac82, negli anni, è stata anche organizzatrice di numerosi eventi, come:

Briciole di solidarietà (24h di corsa – manifestazione benefica), Maxi-staffetta corallina (con tutte le scuole del territorio – 20 atleti x scuola), Corri per Torre (gara podistica per i giovani under 14 con 1500 partecipanti), Corrinsieme (gara podistica con 900 partecipanti – benefica a favore di un’associazione oncologica pediatrica), Trofeo Campano di Marcia (per rappresentative regionali), Premio letterario “15 ottobre” (premio di poesia e racconti dedicata agli under 13), Contrasti (manifestazione di rappresentazione/danza teatrale – benefica a favore di un’associazione oncologica pediatrica).

Oltre ad essere impegnata come Centro CONI Regionale per l’avviamento allo sport ed a promuovere vari progetti di divulgazione sportiva nelle scuole.

Una storia lunga 40 anni che ha come comune denominatore il responsabile tecnico, professor Diego Perez, che con caparbietà e professionalità ha portato avanti un progetto che, partendo dagli anni’80, si affaccia nel nuovo decennio, con la promessa di resistere nel tempo, con il ricordo dello splendido passato e nell’auspicio di un futuro altrettanto roseo.

Il programma dell’evento

L’evento avrà inizio con l’introduzione alla serata alle ore 20. A seguire, alle 20.15, la presentazione del Karate. Alle 20.30 la presentazione dell’Atletica Leggera. Alle 20.45 la cerimonia di presentazione dei campioni. Alle 21.30 momento dedicato al ricordo del compianto Mauro Fidanza. Alle 21.50 e alle 22 previsti interventi di vari ospiti. Alle 22.10 ci sarà una esibizione di Karate e Atletica. Alle 22.20 ultimi interventi. Alle 22.25 ci sarà una esibizione di danza. Mentre la chiusura della kermesse è prevista per le 22.30.

Per le note necessità di prevenzione pandemica e organizzativa, è importante dichiarare la propria gradita presenza alla segreteria 081-8813844 o alla mail cittadellosport@libero.it.