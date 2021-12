Tragedia a Boscoreale, una rapina finisce in omicidio dopo il tentativo del titolare di una pescheria di difendere l’incasso più importante di tutto l’anno, il frutto del lavoro moltiplicatosi in questi giorni prefestivi.

Ucciso da un colpo pistola Antonio Morione, 41 anni, titolare della pescheria “Il Delfino” di via Giovanni Della Rocca, a Boscoreale.







L’episodio che ha macchiato di sangue l’antivigilia di un Natale è avvenuto intorno alle 22 a pochi passi dalla frequentatissima Piazza Vargas.

Un negozio affollato di avventori per la spesa della vigilia di Natale quando, pistola in pugno, sono entrati i delinquenti, a questo punto gli assassini, che hanno intimato ai pescivendoli di consegnare l’incasso.

Ottenuto quanto chiedevano i rapinatori hanno lasciato il negozio, ma Antonio Morione avrebbe reagito ed impugnato uno dei grossi coltelli utilizzati nel suo negozio per servire i clienti, si sarebbe lanciato dietro i rapinatori. Senza pensarci due volte uno di essi si è girato esplodendo almeno quattro colpi dalla sua pistola. Certamente almeno uno ha raggiunto il commerciante che si è accasciato sull’asfalto.





Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri ed i soccorritori del 118. Ferito gravemente, Antonio Morione è stato trasportato dai suoi dipendenti al san Leonardo di di Castellammare di Stabia, dove purtroppo è spirato proprio mentre varcava la soglia del Pronto Soccorso.

Ora è caccia all’uomo, all’assassino del malcapitato 41enne che stava solo provando ad affrontare al meglio il prossimo periodo festivo con il suo lavoro.

In zona sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena e la fuga degli assassini. Quelle immagini, acquisite immediatamente dagli investigatori, potrebbero rivelare l’identità dei delinquenti che, a quanto pare, sempre nella serata di ieri, avevano tentato un altro paio di rapine sempre a Boscoreale e che per riuscire a portar via il bottino scippato al lavoro di Antonio e dei suoi collaboratori, non hanno esitato a fare fuoco.





Stando alle prime testimonianze e ai social, i rapinatori sarebbero stati due, con un’automobile pronta per la fuga.

Un omicidio assurdo che ha scosso tutta la comunità boschese. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.