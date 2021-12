Boscoreale, cordoglio del sindaco per la morte del commerciante barbaramente ucciso

Il sindaco Antonio Diplomatico manifesta il cordoglio e vicinanza alla famiglia di Antonio Morione, il commerciante di pesce barbaramente ucciso ieri sera nel corso di una rapina:





“Esprimo a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e della comunità boschese, profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia di Antonio Morione, il giovane, barbaramente ucciso ieri sera durante una rapina. Sono fiducioso nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, e sicuro che sollecitamente assicureranno alla giustizia i delinquenti autori dello spietato omicidio. Voglio lanciare un appello a questi barbari: come potete guardare negli occhi le vostre mogli o fidanzate e i vostri figli, se li avete, sapendo di aver ucciso davanti ai figli e la moglie un onesto lavoratore nei giorni più belli dell’anno dedicati alla famiglia? Questi atti criminali vanno condannati con la massima fermezza, e richiedono una vigorosa risposta delle Istituzioni ad ogni livello. Per la comunità di Boscoreale questo Natale sarà molto triste, ed invito i miei concittadini ad un momento di riflessione e di preghiera in memoria di questa giovane vittima”.