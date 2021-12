Chi di voi avrebbe mai pensato di andare per strada o in qualche negozio con una mascherina sul viso? Chi avrebbe mai evitato di dare la mano ad un amico, mostrandogli il gomito? Chi sarebbe andato alla ricerca spasmodica di detergenti per la sanificazione?

Quante cose stiamo vivendo, quasi abituandoci e senza accorgercene, ma poi viene la vita e vivere è la cosa più bella che si possa fare ed ora arriva il Natale.

No, non sarà il Natale che si vede per la televisione, non verrà l’ultimo telefonino o il nuovo modello dell’aggeggio tecnologico più desiderato, sarà un Natale ancorato sulle antiche tradizioni, maruzzielli, capitoni, raffaiuoli roccocò e paste reali. Non mancheranno le insalate di rinforzo né le giardiniere con salse e maionese, ma tutto avrà un sapore antico e sereno.





Si passerà ai regali e sfrattata ‘a tavola, maglioni sciarpe e tanti ninnoli che ognuno osserverà, magari bofonchiando un po’…non mi va è troppo grande, non fa niente la vai a cambiare e tanti baci, che sono proibiti, ma è di famiglia cosa posso farci?

Ecco la serata è servita, l’anima del Natale sia per tutti noi un caldo ricordo per il giorno dopo. E allora, auguri per un Natale sereno e tante cose belle, possiate godere di questa festa con serenità… BUON NATALE

Ernesto Limito