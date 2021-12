Consorzio Volley Napoli, il bilancio della prima parte della stagione

La lunga sosta invernale del volley regionale consente di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione ormai alle spalle.

La scorsa settimana abbiamo fatto il “punto della situazione” con il tecnico della squadra femminile impegnata nel campionato di serie C, coach Alessandro Maione, che è anche l’head coach del settore tecnico del Consorzio Volley Napoli.



Oggi ci soffermiamo sulla compagine di Serie D femminile, seconda squadra del Consorzio Volley, e con il tecnico Luca Romano, proviamo a capire a che punto è il progetto tecnico delle ragazze napoletane impegnate nel girone C.

L’anno solare si è chiuso con una sconfitta al tie-break in casa della capolista Green Volley, un 2-3 che sa comunque di vittoria per le ragazze di mister Romano che hanno messo paura alla prima della classe confermando di essere la vera mina vagante del girone.

Mister Romano, si è chiuso l’anno con una sconfitta, seppur contro la prima della classe: nelle prime otto gare della stagione sono arrivate 4 vittorie ed altrettanti ko. Al di la dei punti e della classifica, che idea si è fatto della squadra?

“Posso reputarmi abbastanza soddisfatto per questa prima parte di stagione; sapevamo che il percorso sarebbe stato in salita e ci siamo rimboccati le maniche dal primo giorno in palestra, programmando gli obiettivi di questa stagione: lavorare intensamente sull’aspetto tecnico e mentale”.



Le è stato messo a disposizione un gruppo giovane ma ambizioso, che risposta ha avuto dalle ragazze?

“Le ragazze hanno risposto positivamente, grazie anche ad uno staff di prim’ordine che ha permesso di concentrarci sulla crescita di ogni singola giocatrice. Alla luce del lavoro svolto e di quanto vedo quotidianamente in palestra, e poi nelle gare, non posso che essere soddisfatto dei progressi individuali di ogni ragazza e della continua crescita della qualità del gioco espresso gara dopo gara”.

A differenza del campionato di serie C, quello di serie D ha una regular season più lunga e manca ancora qualche gara alla fine del girone di andata: a che punto è il percorso di crescita della sua squadra?

“Siamo a quasi metà campionato ma ancora all’inizio del percorso di questo progetto; i margini di crescita individuali e di squadra sono ancora ampi così come c’è ancora da lavorare sulla giusta mentalità collettiva soprattutto per quanto riguarda la tenuta caratteriale nei momenti cruciali dei set quando i parziali sono in equilibrio e la palla comincia a pesare di più”.



Delle 8 partite sin qui disputate quale ritiene sia stata la prestazione migliore e quale quella da dimenticare?

“La vittoria più bella è stata sicuramente la partita vinta a Striano contro una buonissima squadra: oltre ad aver recuperato 2 set e aver vinto al tie break, penso sia stata la partita in cui abbiamo espresso il nostro miglior gioco. La gara invece che forse mi ha lasciaqto con l’amaro in bocca è stata quella contro Orta di Atella: di quella partita non c’è nulla da salvare ma, con il senno di poi, forse è stata la partita che ci ha dato le motivazioni per allenarci di più e meglio in settimana”.

Mister Romano, la sua squadra ha incontrato 8 delle 10 avversarie del girone: può darci un primo giudizio sul girone e sulle ambizioni di classifica della squadra (attualmente quarta in classifica a quota 14 punti, -5 dalla capolista Green Volley)?

“14 punti sono un buon bottino: tranne che nella partita contro Orta abbiamo preso punti contro qualsiasi squadra. Il nostro è un girone molto equilibrato e abbiamo visto che la posizione finale dipenderà molto da noi: dobbiamo continuare a lavorare in palestra senza dimenticare che l’obiettivo di questo progetto è la crescita delle nostre giovani atlete, poi chissà se potremo ambire anche ad una soddisfacente posizione in classifica”.