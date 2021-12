La sera di Natale a Napoli con Alberto Angela: “Stanotte a Napoli”

“Carissimi, auguro a tutti voi un Natale di affetto e serenità. Trasformatelo in un piacevole momento per ritrovarsi e dedicare del tempo a voi stessi e alle persone che più amate. Vi aspetto domani sera per vivere insieme la magia del Natale con la puntata speciale di Stanotte a Napoli. Un caro abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie“. Così Alberto Angela ieri nell’augurare il buon Natale a tutti via social, con il suo post ha ricordato l’appuntamento attesissimo di questa sera con la puntata speciale di “Stanotte” dedicata a Napoli.







Ancora un appuntamento con le bellezze italiane e in particolare della nostra Campania, dopo Pompei, una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli, all’insegna della scoperta e della bellezza. Nella sera di Natale, alle 21.25 su Rai1, il risultato di cinque settimane di lavoro intenso tra le strade del capoluogo campano, accompagnato dalla sua troupe e dalla grande macchina organizzativa formata da esperti, autori e redattori, Alberto Angela presenterà a tutto il mondo i segreti della nostra città. Segreti molto spesso sconosciuti anche agli stessi napoletani.

Nella prima serata di questo Natale 2021, Rai1 porterà i telespettatori nel silenzio della sera tra i vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno.

Ospiti di Alberto Angela e della eccezionale edizione della puntata di “Stasera”, tanti personaggi illustri legati alla città di Partenope: attori, cantanti e sportivi che incarnano lo spirito della città. Saranno loro a rivelarci degli aspetti inaspettati di Napoli.





Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo.

Massimo Ranieri con la sua voce ricorderà l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi, in musica, illustrerà il legame che la città ha da sempre con il caffè.

Il mito di Maradona sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra.

E ancora Serena Autieri che rievocherà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita.