Lunedì 27 dicembre alle ore 17 torna “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”. L’appuntamento è nella sala congressi del Palazzo Reale di Quisisana. Ospite sarà Raffaele Palumbo, dottore di ricerca in Economia Turistica, professore di Management delle Imprese turistiche presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza nonché vicepresidente dell’Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo. Autore di pubblicazioni in tema di management e marketing turistico, presenterà a Quisilegge il suo ultimo lavoro intitolato “Ospitalità extra-alberghiera – Manuale antologico” (Kinetès Edizioni).

Il libro descrive nella prima parte le prime forme di sviluppo connesse al turismo, descrivendo i viaggi dell’antichità e le origine dell’ospitalità dagli Egizi, i Greci e i Romani. La seconda parte descrive le attività legate alla nascita delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e l’ultima parte sottolinea l’attenzione che bisogna prestare alla fiscalità e alla legislazione del settore, per evitare di commettere errori nella gestione. Modererà il giornalista Carmine Pecoraro.

Nella sala congressi di Palazzo Reale si alterneranno importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass rafforzato) come indicato dal decreto legge del 26 novembre 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le giornate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.