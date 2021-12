“Castellammare di Stabia entra in rete con le Energy Cities, per rendere più forte e competitivo il territorio e costruire la visione strategica del futuro. A seguito della richiesta che abbiamo effettuato un anno fa, la nostra città è stata inclusa tra i cinque nuovi membri dell’associazione internazionale delle autorità locali che si occupa di transizione ecologica ed energetica, insieme all’Algeria, alle città francesi Antony e Viller sur Mer e alla città portoghese Oeiras”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Una rete – ha continuato il primo cittadino – che ci aiuterà nell’approcciarci alla gestione dei fondi strutturali nell’ambito del Pnrr per i programmi della transizione ecologica e della sostenibilità. Una visione sinergica che ci darà la possibilità di inserirci in una dimensione che guarda alla green mobility, allo sviluppo sostenibile e alla rigenerazione urbana, per proiettare Castellammare in uno scenario più ampio che volge lo sguardo verso un orizzonte internazionale”.