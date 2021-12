Manca pochissimo all’avvio della finestra di calciomercato invernale e a quanto pare Giuntoli ha messo gli occhi su Lucas Digne, terzino dell’Everton che, con l’arrivo di Mykolenko, è stato spodestato dalle gerarchie di Rafa Benitez. Inoltre Digne conosce già molto bene il campionato italiano: solo qualche anno fa era un perno della difesa romanista.







Ad attenzionare il terzino francese anche l’Inter, che vorrebbe trovare un’alternativa alla staffetta Perisic-Dimarco con un colpo pesante.

Anche il Napoli, dal canto suo, necessita di un terzino sinistro: non succede e non succede ma se Digne dovesse essere acquistato entro il 6 gennaio si potrebbe aver subito un ottimo sostituto, data l’assenza di Mario Rui per squalifica.





Napoli che comunque resta sull’idea del prestito con diritto di riscatto: l’Everton valuta Digne 25 milioni di euro, una cifra che per De Laurentiis è eccessiva.

Quanto a Insigne, pare che il suo rapporto con il Napoli e soprattutto con la presidenza sia in rotta di collisione. Già in estate le parti non erano riuscite ad arrivare ad un accordo e ora non si esclude l’idea che l’ala azzurra possa partire proprio in questa finestra di calciomercato.







A seguire il numero 24 nativo di Frattamaggiore sono i soliti Inter e Toronto. La società canadese ha già fatto un grande passo avanti e sembra intenzionata a mettere sul piatto un contratto da leccarsi i baffi: quinquennale da ben 9 milioni e mezzo di euro all’anno, cifra che sta facendo seriamente vacillare Lorenzo Insigne.

Nelle ultime ore anche il Newcastle dello sceicco sceicco Bin Salman si starebbe interessando a Lorenzo Insigne.

Napoli quindi attento su Digne, Toronto vigile su Insigne: entrate e uscite. La finestra di calciomercato invernale azzurro è già calda.

Giuseppe Garofalo