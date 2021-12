Come incordare una racchetta da tennis e qual è il costo

Incordare la racchetta da tennis è un’operazione molto importante perché determina il mantenimento della giusta tensione delle corde, ma anche avere la corda giusta diviene fondamentale, non solo per evitare problemi articolari, ma per la riuscita della nostra prestazione.

A volte ci ritroviamo da soli a pensare a chi rivolgerci, pertanto è importante scegliere dove incordare e a chi affidare le nostre racchette e corde.

Possiamo dunque eseguire la nostra incordatura: delegando presso il maestro del nostro circolo o al personale addetto nella struttura, portando la nostra racchetta presso un negozio specializzato del settore tennis, andando presso i grossi centri commerciali come ad esempio “Decathlon”, facendo da soli, acquistando una macchina incordatrice ed apprendendo l’arte di incordare.

In ogni caso andiamo a vedere e capire alcune cose sull’incordatura di una racchetta.

Ciò che dobbiamo tenere a mente e verificare quando consegniamo la nostra racchetta le abbiamo affrontate nell’articolo: Incordare la nostra racchetta da tennis.

Se un top player ATP spende durante i tornei e per ogni incordatura circa 25/30 euro, potremo accontentarci noi comuni mortali di pagare anche 10/15 euro ad una persona più esperta di noi?

Se portiamo ad incordare la racchetta con la nostra matassa di corde avremo una spesa media intorno ai 10-15 euro, dipende dalla tipologia di corda, mentre se non abbiamo una nostra matassa di corde avremo una spesa media cha va dai 10 ai 20 euro, anche 25 euro, dipende sempre dalla scelta delle corde.

Se decidete invece di intraprendere e di avviarvi verso l’acquisizione degli strumenti che vi consentiranno di incordare da soli le vostre racchette vi invitiamo a seguire un corso formativo IRSA e/o ERSA, nonché di affidarvi per i primi tempi a personale già specializzato, che vi guidi verso la professione.

Oggi anche la Federazione Tennis si occupa di questa tipologia di formazione.

Fare apprendistato, a qualsiasi età, non è disonorevole, anzi prepara a non sbagliare e a non fare danni. Non potrete prescindere dalla conoscenza dettagliata delle corde e delle racchette, non potrete nemmeno tralasciare la conoscenza delle macchine incordatrici, come dei materiali di costruzione delle racchette.

Un bravo incordatore consegna la racchetta al tennista che ne ha richiesto il servizio sempre nello stesso modo, e quindi, tra le altre cose, con: un risultato costante (con verifica della tensione dinamica), nodi ben fatti, corde non rovinate, nel giusto tempo (circa 16/18 minuti per ogni racchetta).

Se un tennista incorda appena 2 o 3 racchette al mese, ma anche se agonista, quindi con una ben più elevata percentuale e frequenza di racchette incordate, conviene comunque affidare i telai a personale dedicato e già specializzato.

Chi sceglie di acquistare una macchina incordatrice, dovrebbe orientarsi verso una macchina con una buona meccanica e con un motore a trazione costante, il cui prezzo non sembra mai inferiore ai 1.000/1.500 euro.

Ma anche su questo punto si potrebbe approfondire perché le macchine a trazione lineare differiscono da quelle a trazione rotante, come sono diverse per altre varianti meccaniche ed elettroniche.

Andrea Ippolito