Gli otto punti che da tenere a mente per incordare la propria racchetta da tennis, le cose da notare e da verificare quando consegniamo il nostro telaio.

1) Bassa tensione delle corde

Incordare la racchetta a tensioni basse, tensioni più elevate trasmettono maggiore shock da impatto. Se ci lamentiamo dell’eccessiva spinta delle corde, perché le reputiamo troppo “lente”, impariamo a controllare meglio i colpi, le rotazioni ed a colpire la palla sempre bene davanti al corpo.

2) Personale esperto

Facciamoci incordare la racchetta da personale esperto, che conosca i materiali di costruzione delle corde, che sappia utilizzare le varie tipologie di incordatura, ma soprattutto possieda eccellente manualità ed una buona macchina incordatrice.

3) Cambiare le corde in tempo

La corda non si porta quasi mai a rottura, va cambiata dopo un tempo limite di ore dal montaggio, questo vale per tutte le corde, anche multifilamenti e avvolgimenti.

4) Posizione del telaio durante l’incordatura

Attenzione a come viene posizionata la racchetta sulla macchina incordatrice. I punti d’appoggio (che abbia più punti d’appoggio!) sono necessari per evitare dannosi movimenti del telaio durante l’incordatura. Se regolati in maniera troppo energica però potrebbero ovalizzare e deformare il telaio, allungandolo in maniera anche alquanto evidente.

4) Incordare a 4 nodi

L’incordatura va eseguita preferibilmente a 4 nodi per un migliore mantenimento della tensione.

6) Macchina incordatrice

Verifichiamo quale tipologia di macchina incordatrice viene utilizzata per l’incordatura, e che lo stringer (il nostro incordatore) abbia una pinza di partenza. Le macchine incordatrici a trazione lineare differiscono da quelle a trazione rotante, come differiscono per altre varianti meccaniche ed elettroniche.

7) Come ci viene consegnato il telaio

Un bravo incordatore consegna la racchetta al tennista a chi ne ha richiesto il servizio sempre nello stesso modo, e quindi con: un risultato costante (verifica della tensione dinamica), nodi ben fatti, corde non rovinate, nel giusto tempo (si parla di circa 16/18 minuti per ogni racchetta).

8) A chi affidiamo la racchetta

Scegliamo consapevolmente a chi affidare la nostra racchetta: possiamo delegare al maestro del nostro circolo o al personale presente all’interno della struttura, possiamo andare presso un negozio specializzato del settore tennis oppure presso i centri commerciali come ad esempio “Decathlon”.

Andrea Ippolito