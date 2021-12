La passione, il lavoro e soprattutto la tanta, tantissima umiltà hanno fatto il loro percorso. Un sogno che si avvera. Per Francesco Caccioppoli, classe 2007, giovane calciatore pimontese conosciuto da tutti come CF7, si spalancano finalmente le porte del calcio che conta. A gennaio, il talento originario di Pimonte firmerà per l’Udinese, compagine che lo arruolerà nella formazione under 15. Ad accelerare il passaggio al club friulano del giovane esterno d’attacco è stato Vincenzo Pisacane, agerolese d’origine e presidente dell’Ancona Calcio Udine. Pisacane si è trasferito da molti anni in Friuli, dove svolge l’attività di ristoratore insieme alla sua famiglia.





Con il trascorrere degli anni, ha arruolato molti giovanissimi talenti, grazie anche alla nomina a presidente della Scuola Juventus e della Academy CF7 in collaborazione con Franco Causio, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Tra i calciatori lanciati nei campionati di serie A, ci sono ad esempio il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario e Simone Padoin, ma anche tanti altri calciatori che militano in club di serie B e C (come il portiere del Crotone, Gianluca Saro, e l’attaccante della Cremonese, Luca Strizzolo).





“Francesco è un ragazzo molto sveglio – afferma Pisacane – intelligente e con grosse qualità tecniche. Il segreto del suo successo è quello di essere pronto a lavorare assiduamente e con abnegazione per arrivare sempre più in alto. Da settembre scorso si sta allenando con la mia squadra, ma adesso è pronto per firmare con l’Udinese”. Le attenzioni di Pisacane sono dunque proiettate sul nuovo gioiellino pimontese, reduce da un’esperienza tra le fila delle giovanili del Napoli. E proprio nel club del presidente agerolese, Caccioppoli ha preparato al meglio il grande salto tra i club professionistici. A gennaio infatti arriva la firma con l’Udinese.

Francesco Fusco