Prevenire nel tennis ed evitare il più possibile infortuni e stress articolari

Come in ogni sport, anche nel tennis è importante eseguire un corretto riscaldamento, è opportuno quindi sapere come prevenire nel tennis gli infortuni più importanti.

Affinché il nostro corpo sia nelle condizioni tali da permetterci di affrontare un allenamento oppure una partita è necessario conoscere perché non dobbiamo assolutamente trascurare certi aspetti della prevenzione.





Teniamo conto che allenarsi comporta uno sforzo fisico minore o maggiore a seconda dei carichi di lavoro utilizzati.

Una partita può evolversi in un tempo più lungo del previsto (anche qualche ora), come la prestazione atletica, che può essere determinata da sforzi più o meno intensi.

Rispettare il nostro corpo, dal quale non dobbiamo pretendere troppo, significa quindi anche seguire allenamenti funzionali alle nostre capacità psico-fisiche.

Detto ciò, vediamo le cose che bisogna sapere per evitare e posticipare il più possibile infortuni, dolori e stati di infiammazione articolare.





Per far sì che non sopraggiungano i primi stati di infiammazione articolare e che non si trasformino in malattie articolari croniche (citandone solo qualcuna) come epicondilite ed epitrocleite, ricordiamoci di:

eseguire i movimenti il più possibile vicini al modello di prestazione. Il modello di prestazione vi verrà indicato dal vostro istruttore/maestro di tennis; impugnare il manico della racchetta in maniera corretta; decontrarre la muscolatura durante la preparazione e il finale dei colpi; non forziamo l’impugnatura e controlliamo il manico della racchetta, che non dovrà essere mai troppo grosso; facciamoci aiutare da un bravo istruttore e/o maestro, per evitare così la produzione di stati infiammatori legati alla eventuale ripetitività del gesto tecnico errato; riscaldiamoci minimo 10/15 minuti, palleggiando a bassa velocità. Riscaldiamoci almeno 20/30 minuti nei mesi più freddi. Eseguiamo inoltre i movimenti (diritto, rovescio, etc.) lentamente, per poi procedere ad accelerare progressivamente le esecuzioni fino alla nostra velocità standard; facciamo stretching (considerati i molteplici metodi a disposizione, chiediamo anche ad un preparatore fisico qualificato); controlliamo regolarmente l’usura e la pressione delle palle da tennis, se hanno iniziato a depressurizzarsi cambiamole per tempo; controlliamo ogni paio d’ore di gioco lo stato delle corde, se siamo degli agonisti anche ogni ora. Se le corde sono diventate troppo rigide sostituiamole immediatamente; usiamo racchette in ottime condizioni, ricordiamoci che una racchetta ha un tempo limite di vita.

Rispettiamo dunque il nostro corpo! Facciamo sì che le vibrazioni prodotte vengano ammortizzate a dovere dal polso, e non dal gomito!

Andrea Ippolito