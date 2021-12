In mattinata il Sindaco ha firmato l’ordinanza n. 70 con la quale, salvo nuove disposizioni, ha disposto la chiusura al pubblico degli sportelli e degli uffici comunale da 27 al 31 dicembre 2021. I dipendenti risultati negativi al tampone molecolare del 20 dicembre e al successivo di verifica del 24 dicembre ritorneranno in servizio regolarmente.

Verranno pertanto garantiti, esclusivamente per casi di compravate urgenze e comunque previo appuntamento da concordare tramite contatto telefonico, i servizi essenziali per le certificazioni anagrafiche urgenti, le dichiarazioni di nascita e di morte, la manutenzione straordinaria del territorio, i servizi sociali e di assistenza alla popolazione nonché il Comando di Polizia Locale per la sicurezza e la viabilità.





L’ufficio protocollo, riceverà la posta in entrata dell’utenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di utilizzo di strumentazioni informatiche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo.boscotrecase@pec.it o al seguente indirizzo di posta certificata del sindaco: sindaco.boscotrecase@pec.it.

Il provvedimento è giustificato dal preciso obbligo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, del personale comunale e degli amministratori attraverso azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ivi compresi gli uffici pubblici comunali. Va specificato poi che l’ordinanza si ritiene necessaria anche alla luce della circostanza che in tutt’Italia sono in aumento i casi di soggetti positivi al Covid19 e che anche in Campania viene registrato un aumento considerevole dei cittadini contagiati.





Circostanza che tra l’altro abbiamo constatato anche con riferimento alla comunità di Boscotrecase rispetto alla quale grazie allo studio fatto in mattinata, attraverso i dati ufficiali della piattaforma regionale abbiamo registrato al 21 dicembre 29 nuovi positivi, così come comunicato alla popolazione nel precedente post. Successivamente dal 21 al 25 dicembre: 19 nuovi postivi e 10 guariti. Pertanto allo stato attuale ci sono 38 cittadini positivi. Questi numeri ci spingono ad alzare il livello di allerta. Chiediamo ai cittadini di indossare sempre le mascherine, di evitare occasioni di potenziali assembramenti anche in famiglia, di igienizzare costantemente le mani e di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.

Chiederemo in giornata alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine di aumentare i controlli. Il clima leggero delle festività natalizie può essere fatale. Se ci rilassiamo e commettiamo errori ora ci ritroveremo a gennaio chiusi in casa o peggio ancora in un letto di ospedale. A che serve festeggiare per rischiare la vita? Rispettiamo invece la normativa vigente e teniamo tutti un comportamento responsabile per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri.