Il sindaco Francesco Faraone, con ordinanza allegata, per la giornata di oggi 29 dicembre, in occasione dei funerali del commerciante Antonio Morione, che si svolgeranno nel pomeriggio a Torre Annunziata, ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la sua morte, e ha disposto l’esposizione a mezz’asta, sugli edifici comunali, della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea.