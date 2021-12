Le calze per lo sport, l’esempio della GEARXPro

Si può dire che le calze sportive simboleggiano per gli atleti degli altri sport ciò che gli pneumatici possono rappresentare per i motociclisti

Il modo in cui appoggiamo i piedi sul campo da gioco, il grip che riusciamo ad ottenere durante le varie fasi di una partita, sono essenziali affinché il nostro corpo sia allineato nel modo giusto, dovremmo però chiederci le calze sportive che ruolo e che impatto hanno per la nostra prestazione.

Se le nostre azioni partono dai piedi e il nostro obiettivo è di arrivare nella posizione perfetta per avere forza e coordinazione, dobbiamo cominciare a considerare in maniera più attenta le diverse tipologie di prodotti.

Si può dire infatti che le calze sportive simboleggiano per gli atleti degli altri sport ciò che gli pneumatici possono rappresentare per i motociclisti.

Facciamo ora una breve panoramica di alcuni brand che si occupano, tra le altre cose, della produzione dei materiali e dei filamenti.

A tal proposito abbiamo preso tre tipologie di calzini: due sviluppati dai marchi più presenti sui mercati internazionali, Nike e Adidas, uno creato dalla nuova nata GEARXPro.

Partiamo dalla GEARXPro, fondata dall’ex calciatore Cristian Di Leo, in collaborazione con la DIVA World Trade, società di sviluppo e business branding.

Di Leo ha creato un linea di calze molto tecniche che prende il nome di Cushioned socks, ovvero, dei calzini con rinforzo in punta e tallone, ma anche calze a compressione graduata etc.

Soxpro è un prodotto pensato non unicamente per i calciatori, ma anche per chi si occupa di running, di tennis, rugby e altri sport.

Si tratta della prima calza sportiva antiscivolo ad essere certificata CE a livello mondiale, che aveva immediatamente venduto circa 3000 pezzi nei primi 3 mesi di vendita attraverso l’e-commerce aziendale.

Con SOXPro, i tecnici assicurano che il piede diventa un corpo unico con le scarpe: riduce l’attrito con la suola, ha una maggiore stabilità nella corsa, ha una maggiore velocità nei cambi di direzione, ottiene limitazioni al massimo per la comparsa delle vesciche.

Tutte queste sopra citate caratteristiche, procurano al piede dell’atleta un grip immediato, stabilità nelle spinte, trasferimento di energia, diminuzione dell’impatto del suolo sulla parte superiore del corpo, facilità nel cambiare bruscamente direzione e rallentare velocemente.

Va detto inoltre che la GEARXPro ha vinto il Plus X Award, che è il premio internazionale più importante e riconosciuto nella categoria Tecnologia, Sport e Stile di vita.

Le calze grip SOXPro sono state premiate dalla giuria del Plus X Award nelle categorie Alta qualità, funzionalità ed ergonomia.

Osserviamo da vicino i calzettoni Adidas Alphaskin (Lightweight Cushioning Over the Calf Compression), le calze sono vendute in confezione da un paio, con tecnologia Climacool ed inserti di ventilazione in mesh, il tutto per mantenere la pelle asciutta attraverso una gestione ottimale dell’umidità.

Queste calze hanno uno speciale orlo antiscivolo che le tiene ferme al loro posto durante gli allenamenti, mentre il taglio a compressione graduale supporta le fasce muscolari.

Rimane importante il supporto dell’arco plantare e compressione graduale che va dall’alto verso il basso proprio per migliorare l’afflusso di sangue e ridurre la vibrazione muscolare (Adidas parla di design techfit).

Per far si che la calza seguisse i movimenti naturali dei piedi ed i cambi di direzione, invece, Adidas ha pensato al design formotion.

Le Nike grip power crew sono realizzate in filamenti engineered, offrono trazione, comfort e ammortizzazione superiore alle calze normali.

La Nike assicura che le torsioni, i cambi di direzione e gli scivolamenti, non sono più un problema grazie alla tecnologia Nike grip.

Completa il design di questa calza l’ammortizzazione maggiore nelle zone di alta pressione, il sostegno alla caviglia, la fascia dinamica sull’arco plantare e la cucitura ad Y sul tallone

Simili a queste e degne di nota, ma più ben alte sono le Nike Elite Lightweight Compression Over The Calf.

Insomma, sul mercato si trovano tranquillamente calzini per tutti i gusti ed esigenze, pezzi da provare almeno un volta sul campo da gioco, ma soprattutto per scegliere la calza giusta in via definitiva per la propria prestazione amatoriale o agonistica.

Andrea Ippolito