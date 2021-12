Oggi i funerali di Antonio Morione assassinato nel suo negozio a Boscoreale il 23 dicembre

Si svolgeranno oggi pomeriggio, a partire dalle 16:30, nella chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata, il Carmine per i torresi, i funerali di Antonio Morione, il 41enne, titolare della pescheria «Il Delfino» di Boscoreale, assassinato la sera del 23 dicembre nel corso del tentativo di rapina avvenuta nella sua attività commerciale.

L’autopsia sul corpo del commerciante è stata eseguita ieri, poi la Procura di Torre Annunziata ha liberato la salma concedendo ai familiari di procedere per l’ultimo saluto.





Ad officiare al rito funebre sarà l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, insieme a don Pasquale Paduano.

In segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del cittadino di Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino. Stessa decisione presa anche dal sindaco facente funzione Francesco Faraone per Boscoreale dove sugli edifici comunali sarà esposta la bandiera a mezz’asta in segno di partecipazione e cordoglio.