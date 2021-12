A Palma Campania i Carabinieri forestali insieme a quelli della locale stazione sono stati impegnati in servizi volti al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti.

Durante le operazioni, i militari hanno controllato un’autofficina a via Tirone. Lì i Carabinieri forestali hanno constatato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da parti di motore.

Il titolare della ditta è stato denunciato a piede libero, per lui anche sanzioni pari a 4mila euro per non aver compilato il registro di carico e scarico rifiuti previsto dalla Legge.