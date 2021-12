Il Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella ha scelto il nuovo Direttore del Parco. Si tratta di Alberico Simioli, dottore in Scienze Nautiche, specializzato in Oceanografia, con numerose esperienze nel settore e in passato primo Direttore dell’AMP, dal 1999 al 2002.





Il CDA del Parco, composto dai rappresentanti dei 6 comuni del Consorzio di Gestione (Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense) ha individuato la nuova figura dirigenziale all’interno di una terna di nomi che era già stata vagliata e considerata idonea da un’apposita Commissione esaminatrice. Simioli è stato scelto con una larga maggioranza. Presenti 5 comuni su 6.

“Sono molto soddisfatto, anche per l’ampia partecipazione a questo Consiglio di Amministrazione- il primo commento del Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- Con questa nomina, che ha ottenuto una maggioranza netta, si conclude un lungo iter burocratico che ha visto anche qualche polemica di troppo. C’è stata una chiara e inequivocabile convergenza sul nome di Simioli.





Il Direttore è stato scelto in maniera trasparente a seguito di una valutazione di idoneità di un’apposita commissione di tecnici e ora dal Consiglio di Ammnistrazione che rappresenta tutti i comuni del Consorzio. Ringrazio anche tutti gli altri, validissimi, partecipanti alla selezione per il ruolo di Direttore. Auguro fin d’ora ad Alberico Simioli il meglio per il futuro della nostra Area Marina Protetta”.

Ora, per concludere definitivamente l’iter, il Parco invierà il contratto del nuovo Direttore al Ministero della Transizione Ecologica.