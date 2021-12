Scozia: La nazionale di rugby nel segno di Sant’Andrea

Mentre la bandiera scozzese risale al IX secolo ed è una delle più antiche del mondo, anche il cardo ha il suo ruolo, e non solo all'interno dello stemma reale di Scozia

La leggenda narra che Sant’Andrea apparve in sogno ad Óengus II, che oramai circondato in battaglia dagli Angli, si era riversato costantemente e disperatamente nella preghiera notturna, sperando solo in un miracolo.

Dopo qualche giorno però, inaspettatamente, Óengus II vide in apparizione il martirio del Santo e quanto avvenne sulla famosa croce decussata. Ma solo alla fine della visione Andrea gli promise la vittoria della guerra, predicendo alcuni accadimenti.

Il Re giurò che in caso di vittoria avrebbe nominato il primo discepolo di Jesù, appunto Andrea, patrono della Scozia.

Così l’indomani una croce decussata apparve nel cielo azzurro e questo fu motivo di riscatto e di orgoglio per le tribù scozzesi, che conquistarono finalmente l’agognata vittoria.

Il Saltire, che risale al IX secolo, divenne così la bandiera della Scozia. Ma ovviamente questa è solo una leggenda.

Sant’Andrea e la bandiera di Scozia

Andrea fu il primo “pescatore di uomini” (“pescatore di anime”), il primo in assoluto a parlare con Jesus e a seguirlo insieme al fratello Pietro.

L’umiltà del personaggio fu tale al punto da non voler essere posto su una croce cristiana (croce latina), quella che venne usata per Gesù nel martirio.

Alla fine della sua vita scelse di morire su una croce decussata (a forma di X), appunto quella che fu chiamata per secoli: la “Croce di Sant’Andrea”, che poi è la stessa che viene rappresentata sulla bandiera della Scozia, nonché sulla bandiera del Regno Unito insieme alle altre croci di San Giorgio e San Patrizio: la “Union Jack”.

L’emblema nazionale, un’altra grande leggenda

Mentre la bandiera scozzese risale al IX secolo ed è una delle più antiche del mondo, anche il cardo ha il suo ruolo, e non solo all’interno dello stemma reale di Scozia.

In questa immagine vediamo lo scudo con “leone rampante” al centro circondato dalle insegne dell’Ordine del Cardo, che è il principale ordine cavalleresco scozzese, nonché il secondo per importanza del Regno Unito.

I due unicorni che si trovano ai lati dello scudo sorreggono le due bandiere con asta: a sinistra lo stendardo reale scozzese e a destra la bandiera scozzese.

Lo stemma reale sarà successivamente modificato ed unito a quello dell’Inghilterra.

Il “cardo” stilizzato appositamente per la Federazione Scozzese di Rugby viene utilizzato in tutta la comunicazione ufficiale.

Prendiamo come esempio la maglia ufficiale limited edition home della Nazionale di Scozia a 15 che è stata utilizzata per la Coppa del Mondo di rugby del 2019.

Su questo kit troviamo alcuni particolari importanti come: il logo al cuore sul lato destro insieme alla scritta della “World Cup Rugby Japan 2019”, il “cardo” al cuore sul lato sinistro con la scritta “Scotland”, il marchio “Macron limited edition” con la numerazione speciale.

Sulla maglia ufficiale da gara “Home” della nazionale di Scozia a 7 per le stagioni 2019/2021 troviamo anche altri particolari visibili: sempre il “cardo” al cuore sul lato sinistro con la scritta “SCOTLAND SEVENS”, la “croce decussata” sotto la pancia, la bandiera di Scozia dietro al collo.

The Guardian Thistle

“The Thistles” è il soprannome della Nazionale di rugby e deriva da una vicenda che oramai è divenuta (anche questa) leggenda, trasformando il cardo, che fu chiamato per sempre “Guardian Thistle” (cardo protettore), in simbolo della Scozia.

Siamo orientativamente nell’anno mille quando un gruppo di guerrieri scozzesi fu sorpreso nel sonno da uno degli eserciti norvegesi, i quali si mossero senza stivali per sorprendere i nemici. Uno di loro finì però con un piede sopra un cardo selvatico. Le grida di dolore svegliarono gli scozzesi, che riuscirono ad organizzarsi per difendersi al meglio.

Anche l’inno della Nazionale ha qualcosa di speciale, infatti nel 1990 (anno del terzo Grande Slam al Cinque Nazioni) fu adottato dalla Federazione scozzese “Flower of Scotland” che andò a sostituire “God save the Queen“.

L’inno è speciale perché fa riferimento alla vittoria degli scozzesi, guidati da Roberto I di Scozia, sugli Inglesi di Edoardo II.

“Nemo me impune lacessit” è invece l’antico motto dei Re di Scozia, delle Guardie scozzesi e dell’Ordine del Cardo, che è il più importante ordine cavalleresco scozzese.

Come possiamo annotare, da questa breve e semplice raccolta di informazioni, lo sport è molto più di quello che sembra.

Andrea Ippolito