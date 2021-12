Quasi 10mila contagi Covid in Campania. Tasso di positività al 22,57% con i soli tamponi molecolari

Prendendo dunque in considerazione i soli tamponi molecolari, gli unici affidabili, che risultano essere 43.412, oggi il reale tasso di positività è molto superiore all'8,8% ufficializzato dall'Unità di Crisi

Ancora un nuovo picco di contagi in Campania, un nuovo record di test e di contagi da Covid: sono 9.802 i test risultati positivi su 111.379 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività dichiarato dall’Unità di crisi campana arriva a 8,8%, un vero record. Ma il problema sta sempre nelle modalità di conteggio adottato. Tutti i nuovi positivi sono stati riscontrati dai soli tamponi molecolari così come può essere rilevato dai numeri diramati dal Ministero della Salute.





E come stiamo denunciando da mesi i numeri dichiarati dalla Campania tendono quotidianamente a calare la percentuale di nuovi positivi sommando tamponi molecolari ai test antigenici che non segnalano positivi dal 23 aprile.

Prendendo dunque in considerazione i soli tamponi molecolari, gli unici affidabili, che risultano essere 43.412, oggi il reale tasso di positività sale al 22,57%.

Il Gazzettino vesuviano continua a produrre la propria personalissima infografica basata esclusivamente sui tamponi molecolari.

Non intendiamo assolutamente fare allarmismo, ma solo provare a dare una lettura chiara e corretta della situazione del contagio da coronavirus in Campania. Restiamo comunque in attesa di una correzione ed una spiegazione da parte di chi produce i dati regionali e pronti a correggere la linea da noi adottata e comunicarlo ai lettori.







Intanto le nuove vittime del virus censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 11, di cui sette nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti.

Non si arresta la crescita dei ricoveri in degenza, la percentuale di occupazione nei reparti Covid è ora al 15% con 587 degenti (+53, l’incremento più consistente degli ultimi mesi), e aumenta anche l’occupazione dei posti in terapia intensiva, che sono 37 (+2), è ora al 7%.