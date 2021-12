Per esigenze logistiche, la giornata dedicata alla somministrazione di test antigenici gratuiti, in programma per domani, 31 dicembre, si terrà in piazza Andrea Veniero, anziché in piazza Angelina Lauro.





Gli orari restano invariati: dalle ore 9 alle ore 18. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento e si rivolge a tutti i residenti, fino ai 35 anni di età, in possesso di green pass.