Ecco il vero tasso di positività in Campania. In aumento anche i ricoveri

Sempre più positivi in Campania con un ulteriore balzo in su come riportato nel bollettino dell’Unità di Crisi che oggi, relativamente alle ultime 24 ore, segnala 11.492 nuovi contagi. Negli ultimi dieci giorni sono stati accertati 50.284 nuovi contagi.

Come al solito però gli oltre 11mila positivi non sono relativi ai 115.863 test, numero ottenuto sommando i tamponi molecolari e test antigenici rapidi. Infatti, come può essere ben chiaro accantonando il bollettino campano e spulciando la griglia ministeriale, sono stati riscontrati dai soli tamponi molecolari.

Per l’Unità di crisi regionale il tasso di positività rasenta il dieci per cento attestandosi al 9,91%, e già così sarebbe un nuovo record per la regione, ma considerando i soli molecolari, come è evidentemente corretto fare, la positività risulta essere addirittura al 24,37%.

Tutti i nuovi positivi sono stati riscontrati dai soli tamponi molecolari e quindi il rapporto va sviluppato tra questi test e il totale dei positivi.







E come stiamo denunciando da mesi i numeri dichiarati ufficialmente dalla Campania tendono quotidianamente a diluire la percentuale dei nuovi positivi sommando tamponi molecolari ai test antigenici, ma questi ultimi non segnalano nuovi positivi dal 23 aprile.

Prendendo dunque in considerazione i soli tamponi molecolari, gli unici affidabili, il Gazzettino vesuviano continua a produrre la propria personalissima infografica basata esclusivamente sui tamponi molecolari, proprio quella pubblicata in apertura.

Non intendiamo assolutamente fare allarmismo, ma solo provare a dare una lettura chiara e corretta della situazione del contagio da coronavirus in Campania. Restiamo comunque in attesa di una correzione ed una spiegazione da parte di chi produce i dati regionali e pronti a correggere la linea da noi adottata e comunicarlo ai lettori.







Intanto le nuove vittime del virus censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 10, di cui otto nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti.

Aumenta in modo significativo l’occupazione dei posti di degenza ordinaria, oggi 651 a fronte dei 587 di ieri (+64). Più contenuto l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva, oggi 41 (+4 rispetto a ieri)

In Italia sono stati registrati 126.888 casi e 156 morti.

Il nuovo decreto in vigore dal 10 gennaio impone il Green pass rafforzato anche sui bus, per l’accesso agli alberghi e per la ristorazione all’esterno. Ma «al di là delle misure relative a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, le misure del Governo per l’emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti», dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca. “Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso, e contemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile”.