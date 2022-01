Non si fa in tempo a riaccogliere un giocatore che in casa Napoli se ne aggiunge subito un altro. Infortuni e Covid continuano a disassemblare il Napoli, che ora ha una rosa cortissima proprio in vista della cruciale partita contro la Juventus del 6 gennaio.

A infierire sul Napoli ora anche un focolaio Covid, che va a togliere altri giocatori a Spalletti insieme agli infortuni e alla Coppa d’Africa.







Positivi al virus Lozano, Osimhen e (scoperto da poco) Elmas. Anche Insigne e Fabiàn Ruiz erano stati colpiti dal virus, fortunatamente questi ultimi sono già guariti e potrebbero rientrare in gruppo per la partita di Torino.

Osimhen salta dunque la Coppa d’Africa, per la quale già non era al top reduce dall’infortunio allo zigomo rimediato a San Siro. L’attaccante nigeriano aveva comunque scelto di non prendere parte al torneo con la sua Nigeria anche per decisioni personali.

Ieri sera anche Eljif Elmas è risultato positivo al Covid: il macedone è asintomatico e rappresenta quindi un’altra importante tegola per Spalletti.







A differenza di Osimhen, gli altri tre africani, Koulibaly, Anguissa e Ounas, partiranno per la kermesse continentale. Il senegalese ancora non è in gran forma, ma giocherà comunque, mentre nello spogliatoio del Camerun, la nazionale di “Frank”, si respira invece aria di paura a seguito di 4 casi Covid in squadra.

Insomma, Napoli che si presenterà di fronte alla Juventus con una rosa distrutta dalle assenze, cosa che può complicare la volata Champions (se lo scudetto è andato). Servirà un miracolo per vincere contro i bianconeri ma servirà anche la mentalità e la testa libera.

Giuseppe Garofalo