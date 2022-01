“Guerra di mezzanotte”, in Campania 14 feriti: botti illegali, imprudenze e proiettili vaganti

Quattro i feriti a Napoli e cinque in provincia: due a Frattamaggiore, due a Giugliano e uno a Castellammare di Stabia. Sono 3 le persone soccorse in ospedali della provincia di Salerno, 1 ad Avellino ed 1 a Caserta

Bilancio sostanzialmente limitato, ma pur sempre grave quello della “guerra di mezzanotte” per il Capodanno a Napoli e in Campania. Dai botti illegali alle imprudenze per finire con i proiettili vaganti.

In totale alla fine sono 14 feriti in tutta la Campania, 9 quelli registrati a Napoli e provincia, uno in più dell’anno scorso, quattro in città e cinque in provincia e precisamente due ricoverate a Frattamaggiore, due a Giugliano e una a Castellammare di Stabia, poi dimessa con venti giorni la prognosi per ustioni a una mano. Sono 3 le persone soccorse in ospedali della provincia di Salerno, 1 ad Avellino ed 1 a Caserta.







Tra i più gravi quello di un cingalese ferito al torace da una pallottola vagante in caduta, probabilmente esplosa nel raggio di un chilometro e verso l’alto.

L’uomo, che non è in pericolo di vita, ha riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito sul balcone della propria abitazione, che si trova nel quartiere Montecalvario, per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Soccorso è stato portato al Vecchio Pellegrini di Napoli. Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Napoli Centro.







A causa dei botti fatti esplodere per salutare l’arrivo del 2022 anche una donna di 53 anni è stata ferita agli occhi a Napoli ed è ricoverata al Cardarelli, mentre un altro ferito è al Fatebenefratelli.

Tra gli incidenti più gravi quello accaduto ad un 47enne di Carbonara di Nola che ha perso un occhio.

Ustioni a una mano per le scintille di una stellina di Natale per un bimbo di 21 mesi nel Salernitano.