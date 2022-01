Completamente distrutte dalle fiamme, nella notte di Capodanno tre auto della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco. L’incendio ha avvolto le vetture parcheggiate davanti alla sede dei caschi bianchi in Slargo Pannella, di fronte al Municipio.

Sono accorsi subito sul posto la polizia e carabinieri del comando di Castello di Cisterna per verificare la natura dell’incendio. Gl’investigatori stanno lavorando per verificare se l’origine dell’incendio sia dolosa con matrice intimidatoria, ma viste le condizioni climatiche della notte del primo dell’anno densa di fumi e nebbia, come dichiarano le autorità, ci vorrà un po’ per venirne a capo nonostante la zona sia costellata di telecamere.







Le fiamme hanno anche annerito le mura del palazzo adiacente senza provocare però alcun danno strutturale. Ad accorgersi delle fiamme è stato il custode dello stabile, unico presente nella struttura, che ha subito allertato i vigili del fuoco e le autorità.

“Stamattina ci siamo svegliati così” ha scritto sui social il comandante Luigi Maiello che ha allegato anche le foto delle carcasse delle auto andate completamente perse. Una di queste, una Mercedes, era stata confiscata a un clan della camorra e concessa alla ai Vigili di Pomigliano proprio per la lotta alla criminalità organizzata.









L’origine dell’incendio si profila sempre più nettamente come un atto premeditato, magari contro la Polizia Municipale guidata dal comandante Maiello, sempre in prima linea contro l’illegalità e protagonista con i suoi uomini di numerose azioni di polizia giudiziaria. Appena pochi mesi fa il sequestro di venti cantieri per la realizzazione di 350 appartamenti.

Ed in effetti il cortile che ospitava i veicoli distrutti è lontano dai palazzi cittadini e quindi dai fuochi che hanno salutato, seppur in maniera limitata a fronte di un divieto del comune di sparare fuochi d’artificio, l’inizio del nuovo anno. Molto probabile che gli autori dell’atto criminale si siano introdotti nel cortile della comando della municipale scavalcando il muro di cinta, coperti dai botti dei festeggiamenti per il nuovo anno.

Non si esclude comunque anche la pista del semplice atto vandalico di un gruppo di scellerati che ha voluto ledere all’intera comunità pomiglianese distruggendo un bene comune ovvero le tre auto vetture dei caschi bianchi che sono andate perdute.







“Se venisse confermata l’origine dolosa dell’accaduto – ha commentato il sindaco Gianluca Del Mastro – è bene che si sappia che Pomigliano non si fa intimidire e non indietreggia nella sua azione a favore della legalità. Confidiamo nelle Forze dell’ordine che dovranno appurare e punire i responsabili del vile atto. Continueremo senza sosta a combattere ogni attività illecita a tutela dei nostri cittadini e faremo, come sempre, la nostra parte, affinché nei nostri territori si affermino i principi di legalità e giustizia”.

Duro il commento del colonnello Luigi Maiello: “Dobbiamo ringraziare chi sta fomentando l’odio contro di noi”.







Netta condanna per quanto accaduto stanotte, anche dal sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno: “Noi sindaci siamo uniti anche nel contrasto alla illegalità. Qualora dovesse essere confermata l’origine dolosa di quanto è accaduto a Pomigliano D’Arco con l’incendio di tre auto della Polizia Municipale, sarebbe davvero un fatto grave. Stanno indagando gli inquirenti, carabinieri e polizia. Ho subito espresso solidarietà all’Amministrazione Comunale di Pomigliano D’Arco, alla città di Pomigliano D’Arco e al Corpo di Polizia Municipale”.

Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha voluto esprimere solidarietà e sostegno al Comune di Pomigliano d’Arco per l’episodio avvenuto la scorsa notte nel parco auto della polizia locale, con l’incendio di tre autovetture: “Questi atti criminali non freneranno in alcun modo le iniziative di ripristino della legalità che le Amministrazioni locali stanno portando avanti. L’Amministrazione comunale di Acerra sa cosa causa e cosa provoca questa vile azione nell’azione della Polizia locale: porterà un aumento sicuro della determinazione e dell’azione degli uomini e delle donne della Municipale, una determinazione ad esigere il rispetto delle regole fino in fondo, per la tutela di tutti. Sono sicuro – continua il primo cittadino di Acerra – che questo spregevole atto non intimorirà nessuno: Pomigliano d’Arco come Acerra, non rallenta l’azione quotidiana contro la malavita e il malaffare. Non ci sarà neanche alcun sentimento di rivalsa, ci sarà la piena certezza che il lavoro che si sta facendo deve essere perseguito con fermezza e risolutezza, come sempre fanno quotidianamente le Forze dell’Ordine tutte”.

Infine, il vicepresidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino ha espresso la sua solidarietà e il suo sostegno al corpo della polizia locale dichiarando: “Un triste risveglio per la mia città, sono stata in contatto con l’assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone che ha garantito un contributo regionale per ricomprare le auto della polizia che sono state distrutte. Mentre il prefetto di Napoli ha assicurato un’attenzione massima sul territorio pomiglianese”.

Cinzia Porcaro